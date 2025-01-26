Sunday, 26 January 2025 06:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الارصاد : امطار رعدية على هذه المناطق

1/26/2025 10:09:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تشهد المملكة في ساعات ما بعد الظهر أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً تتحول أحياناً إلى غائمة، مع هطول زخات متفرقة من المطر بإذن الله في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً.

يُحتمل أيضاً لفترة قصيرة تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق الشمالية والوسطى.
وحذرت الأرصاد الجوية من احتمال تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في شرق المملكة، وخطر الانزلاق على الطرق المبتلة.

MENAFN26012025000208011052ID1109130283

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث