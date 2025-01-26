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المعونة الوطنية والبنك الدولي يبحثان مجالات التعاون

1/26/2025 10:09:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استعرضت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، خلال لقائها اليوم الأحد، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون، برامج المساعدات الاجتماعية التي ينفذها الصندوق.


وقدمت شنيكات خلال اللقاء، شرحا مفصلا عن الخدمات التي يقدمها الصندوق في مجال تقديم الدعم والمساعدة للأسر الفقيرة والمحتاجة وفي مقدمتها برنامج الدعم النقدي الموحد، مبينة دور هذه البرامج في إيجاد مستوى معيشي تستند عليه الأسر الفقيرة في توفير متطلبات معيشتها.


وأكدت، أهمية الدور الفني والتقني الذي يقدمه البنك الدولي في تطور مسيرة العمل، موضحة أن للبنية الحاسوبية التي وفرها الصندوق بالتعاون والشراكة مع البنك الدولي والمنظمات الدولية الشريكة دور في تنفيذ هذه البرامج وفق أفضل المعايير الدولية في مجال الحماية الاجتماعية.


وأكد أن الصندوق يولي التمكين الاقتصادي الاهتمام الذي يستحقه لإيجاد ثقافة جديدة تتلاءم والظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر الفقيرة، بحيث يكون للتدريب والتشغيل الركيزة الأساسية في جودة أهداف الصندوق الاستراتيجية.

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