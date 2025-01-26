مليون دينار قيمة الإقراض في التنمية والتشغيل بالطفيلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ حجم التمويل المالي للمشروعات الاستثمارية والإنتاجية التي مولها صندوق التنمية والتشغيل في الطفيلة خلال العام الماضي نحو مليون دينار، شملت برامج إقراضية متنوعة طالت شرائح مجتمعية مختلفة.



ووفرت المشروعات الاقتصادية المنفذة البالغة 100 مشروع نحو 250 فرصة عمل، إذ شملت هذه المشروعات الذاتية والإنتاجية مختلف القطاعات الاستثمارية، بما فيها الممولة من برنامج تمويل المشروعات الدقيقة "المرابحات الإسلامية" والريادية والحسنة، وفق رئيس قسم المتابعة والتحصيل في فرع الصندوق بالطفيلة مراد القرعان.



وأضاف القرعان أن العديد من تلك المشروعات فازت بجائزة الملك عبد الله للعمل الحر الريادي خلال السنوات الماضية لتميزها بإيجاد مشروعات ذات جدوى اقتصادية، واستطاعت تشغيل عاطلين عن العمل.



ولفت إلى دور الصندوق في عقد الدورات التدريبية المتخصصة لأصحاب المشروعات، إضافة إلى حزمة برامج تمويلية يقدمها الصندوق من بينها تمويل المشروعات الريادية بسقف إقراضي يصل إلى 75 ألف دينار، غلى جانب برنامج إقراض الجمعيات الخيرية بسقف يبلغ 20 ألف دينار، وبرامج أخرى لطلبة الجامعات والأسر المنتجة بغية تمكين الأفراد والأسر والجماعات الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل من ممارسة العمل والإنتاج.



وعبر عدد من المستفيدين من قروض "نافذة الطفيلة" عن ارتياحهم للإجراءات التي يتخذها الصندوق تجاه معاملاتهم بكل يسر، وشمول البرامج الاقتراضية العديد من فئات المجتمع.