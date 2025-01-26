وزيرة النقل تتفقد مؤسسة الخط الحديدي الحجازي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تفقدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الأحد، مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، وبحثت مع مدير عام المؤسسة، المهندس زاهي خليل، الخطط المستقبلية لتطوير وإعادة تأهيل المحطات التابعة للمؤسسة.
وأشادت الوزيرة بالتحول النوعي الذي شهدته المؤسسة أخيرا، لا سيما في مجال تسيير الرحلات السياحية التي لاقت رواجا كبيرا، خصوصا إلى منطقة أم جمال.
وأثنت على جهود المؤسسة في صيانة وتأهيل القاطرات والعربات، ما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات نوعية للسياح والمواطنين.
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