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وزيرة النقل تتفقد مؤسسة الخط الحديدي الحجازي

1/26/2025 9:04:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الأحد، مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، وبحثت مع مدير عام المؤسسة، المهندس زاهي خليل، الخطط المستقبلية لتطوير وإعادة تأهيل المحطات التابعة للمؤسسة.


وأشادت الوزيرة بالتحول النوعي الذي شهدته المؤسسة أخيرا، لا سيما في مجال تسيير الرحلات السياحية التي لاقت رواجا كبيرا، خصوصا إلى منطقة أم جمال.


وأثنت على جهود المؤسسة في صيانة وتأهيل القاطرات والعربات، ما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات نوعية للسياح والمواطنين.

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