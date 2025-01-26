نصائح للعناية باليدين خلال فصل الشتاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع قدوم فصل الشتاء، يواجه الكثير من الأشخاص مشكلة جفاف اليدين وتشققهما بسبب التغيرات الجوية. ومع انخفاض درجات الحرارة، يصبح الجلد أكثر عرضة للجفاف مما يسبب تهيجًا وتقشيرًا في بعض الأحيان. ولتجنب ذلك، قدم خبراء العناية بالبشرة مجموعة من النصائح التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة اليدين خلال هذا الموسم:

ترطيب اليدين بشكل منتظم: يُنصح باستخدام مرطب يحتوي على مكونات مثل زبدة الشيا أو زيت الزيتون، حيث يساعد على تغذية الجلد وحمايته من الجفاف.

ارتداء القفازات: لحماية اليدين من البرد القارس، يوصى بارتداء القفازات عند الخروج في الطقس البارد، كما يُفضل ارتداء قفازات مخصصة للترطيب ليلاً لتحسين النتائج.

تجنب غسل اليدين بالماء الساخن: يُفضل تجنب استخدام الماء الساخن لغسل اليدين، حيث أنه يزيد من جفاف الجلد. يمكن استخدام الماء الفاتر بدلًا منه.

استخدام واقي من الشمس: حتى في فصل الشتاء، يمكن لأشعة الشمس أن تسبب ضررًا للبشرة. لذلك يُنصح باستخدام واقي شمس على اليدين خاصة عند الخروج في النهار.

التقشير اللطيف: يمكن استخدام مقشر طبيعي مرة واحدة في الأسبوع لإزالة الخلايا الميتة من الجلد وتجديده.

اتباع هذه النصائح يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة وجمال اليدين وحمايتهما من الجفاف في فصل الشتاء.



