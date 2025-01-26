KIA كيا توقّع مذكرة تفاهم لإنشاء ورشة تدريب متخصصة في السيارات الكهربائية بمدرسة شنلر المهنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع المهني ورفع كفاءة المهارات الفنية في مجال السيارات الكهربائية، أعلنت الشركة الوطنية العربية للسيارات عن توقيع مذكرة تفاهم مع مدرسة شنلر المهنية.



وحضر التوقيع عامر بجالي، المدير التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات، والمدير العام القس الدكتور خالد فريج ممثلاً عن مدرسة شنلر المهنية.



وتهدف المذكرة إلى إنشاء ورشة تدريب متخصصة في مجال السيارات الكهربائية داخل مدرسة شنلر المهنية، بهدف تدريب وتأهيل الطلبة وفق أحدث التقنيات.



وأعرب عامر بجالي عن اعتزازه بهذا التعاون الذي من شأنه أن يسهم في تأهيل الخبرات المحلية في مجال السيارات الكهربائية، كصناعة عالمية رائدة، مؤكداً التزام الشركة بتوفير كافة المعدات والاحتياجات اللازمة وتجهيز الورشة بأحدث تقنيات السيارات الكهربائية، وأضاف أن مجموعة عليان سباقة دائماً في المسؤولية الاجتماعية ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير وتمكين المجتمعات المحلية.

من جانبه، أكد المدير العام القس الدكتور خالد فريج على أهمية هذه الشراكة في تطوير التعليم المهني، مشيراً إلى أن المدرسة ستوفر الدعم اللازم لضمان نجاح هذا المشروع من خلال تخصيص مساحة مناسبة للورشة والترويج للبرامج التدريبية بالتنسيق مع الشركة.



وتأتي هذه المذكرة استجابة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بأهمية تعزيز التشاركية بين القطاعين الخاص والعام، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير القطاعات الحيوية في المملكة.

كما نُفّذ هذا المشروع بمتابعة حثيثة من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حيث اطلع خلال زيارة لمدرسة شنلر في 28 تشرين الأول من العام ماضي (2024) رافقه خلالها وزير التربية والتعليم على برامج واحتياجات المدرسة، وتضمنت إنشاء ورشة تدريب مهنية متخصصة في صيانة السيارات الكهربائية.

ويعتبر هذا التعاون، بين الشركة الوطنية العربية للسيارات ومدرسة شنلر المهنية، نموذجاً لترجمة دور القطاع الخاص عبر مبادرات المسؤولية الاجتماعية في بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات المملكة نحو التنمية الشاملة والمستدامة من خلال دعم التعليم المهني وتوفير فرص تدريبية تساهم في رفع كفاءة الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل في قطاع السيارات الكهربائية المتنامي محليا وعالميا.



وتندرج الشركة الوطنية العربية للسيارات ضمن مجموعة عليان التي تعتبر من المؤسسات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث تحرص على دعم المبادرات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة، وبشكل خاص تطوير التعليم المهني والتكنولوجيا المتقدمة مثل السيارات الكهربائية، إيماناً منها بأهمية تأهيل الكوادر الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي، وقد أثبتت المجموعة من خلال هذا التعاون التزامها الراسخ بتوفير الفرص التدريبية لشباب المستقبل، مما يعكس رؤيتها الطموحة في تقديم قيمة مضافة للمجتمع.

































