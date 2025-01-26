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بعد فراق 14 عاماً.. نجم باب الحارة يلتقي والدته في سوريا

1/26/2025 8:10:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-احتفى النجم السوري سامر المصري بلقاء والدته بعد 14 عاما من الغياب قضاها خارج سورية. وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً صوراً للمصري خلال لقائه بوالدته وتقبيله يدها والاحتفال بوصوله.
ونشر العقيد فيديو على حسابه على موقع الصور إنستغرام قال من خلاله: ((عاشت سوريا حرة))، كما صرح المصري في الفيديو قائلا: ((استنيني يا أمي استنيني، أخيراً هاجي أشوفك يا أمي، 14 سنة يا أمي، مبروك يا سوريا مبروك مبروك، مبروك يا أهل سوريا، مبروك يا كل شاب اتغرب، مبروك لكل طفل، مبروك لكل بيت من سوريا، الرحمة للشهداء اللي ضحوا من أجل سوريا)).
الفنان سامر المصري أثناء لقائه بوالدته في سوريا بعد غياب 14 عام



عكاظ


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