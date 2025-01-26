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قانونية النواب تواصل مناقشة قانون الوساطة

1/26/2025 8:09:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- واصلت اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019.
وقال رئيسها مصطفى العماوي إن اللجنة ناقشت عددا من مواد مشروع القانون مع الحضور.
ولفت بحضور وزيري العدل بسام التلهوني والدولة أحمد عويدي العبادي وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية وممثلين عن نقابة المحامين إلى أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات للاستماع لوجهات النظر حول مشروع القانون.
وحضر الاجتماع كل من النواب محمد بني ملحم، عوني الزعبي، عبد الحليم العنانبة، أيمن بدادوة، رانيا أبو رمان، آية الله فريحات، مالك الطهراوي، زهير الخشمان، ناصر النواصرة.


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