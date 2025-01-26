الخارجية : الاردن لم يمنع المواطنَين اللذين أفرج عنهما من دخول المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس الوزراء الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الأردن لم يمنع أيا من المواطنَين اللذين أفرج عنهما في التبادل من دخول المملكة.



وقال الصفدي، في تغريدة له عبر منصة إكس، الأحد، "لم يكن الأردن جزءا من ترتيبات صفقة التبادل التي نؤيدها، ودعمنا إنجازها، ونؤكد ضرورة تنفيذها بالكامل، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية والفورية لكل أنحاء قطاع غزة".



وأضاف الصفدي، "والحقيقة الثابتة الراسخة أن الأردن يحمي مصالحه وثوابته ومواطنيه. لم يمنع الأردن أيا من المواطنَين اللذين أفرج عنهما في صفقة التبادل من دخول المملكة. وسيدخلان الأردن إذا قررا مغادرة فلسطين إلى المملكة".