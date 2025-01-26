ظاهرة غريبة: مدينة سولوتورن وسحر العدد أحد عشر

(MENAFN
- Swissinfo)
ترتبط بعض المدن السويسرية ارتباطاً عضوياً ببعض الأعداد، شأن العدد الحادي عشر في مدينة سولوتورن، الذي يحظى بمميزات سحرية عند سكانها.
تم نشر هذا المحتوى على
26 يناير 2025 - 09:00
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Soleure et la magie du nombre 11
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Soletta e la magia del numero 11
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Solothurn, a cidade suíça misteriosamente ligada ao número 11
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