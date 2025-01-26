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ظاهرة غريبة: مدينة سولوتورن وسحر العدد أحد عشر

1/26/2025 7:28:04 AM
(MENAFN- Swissinfo) ترتبط بعض المدن السويسرية ارتباطاً عضوياً ببعض الأعداد، شأن العدد الحادي عشر في مدينة سولوتورن، الذي يحظى بمميزات سحرية عند سكانها.

تم نشر هذا المحتوى على 26 يناير 2025 - 09:00 7دقائق

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