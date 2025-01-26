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الاحتلال يمنع عائلة أبو حميد من السفر عبر معبر الكرامة للقاء أبنائها المبعدين إلى مصر

1/26/2025 7:06:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عائلة المعتقلين المحررين الأشقاء نصر وشريف ومحمد أبو حميد من مخيم الأمعري في رام الله، من السفر عبر معبر الكرامة للقاء أبنائها المبعدين إلى مصر.

وقال شقيق المحررين الثلاثة ناجي أبو حميد ، إن قوات الاحتلال أجبرتهم على العودة عن المعبر، وكان برفقته والدته أم ناصر وشقيقه باسل، وزوجة شقيقه المحرر نصر، وزوجة شقيقه المحرر محمد.

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن الأشقاء الثلاثة من مخيم الأمعري للاجئين، وأبعدتهم خارج الوطن، وهم من بين أربعة أشقاء يقضون أحكاما بالسّجن المؤبد في سجون الاحتلال، فيما استشهد شقيقهم الخامس القائد ناصر أبو حميد نهاية عام 2022، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه حتى اليوم.

نصر البالغ من العمر (51 عاما)، تعرض للاعتقال منذ أن كان طفلا، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 30 عاما، وهو محكوم بالسّجن خمس مؤبدات، وشقيقه شريف (49 عاما) كذلك تعرض للاعتقال عدة مرات قبل عام 2002، وأمضى قبل هذا الاعتقال تسع سنوات، وهو محكوم بالسّجن أربع مؤبدات، بالإضافة إلى محمد (42 عاماً)، المعتقل منذ عام 2002، وهو محكوم بالسّجن المؤبد مرتين و30 عاما.

وفي نهاية عام 2022 استشهد شقيقهم ناصر، نتيجة للجرائم الطبية التي نفذت بحقه، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه حتى اليوم، وهم كذلك أشقاء الشهيد عبد المنعم الذي اغتاله الاحتلال عام 1994، فيما يواصل اعتقال شقيقهم إسلام المعتقل منذ عام 2018 والمحكوم بالسجن المؤبد.

ومن الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت على مدار العقود الماضية جميع أبناء عائلة أبو حميد، إضافة إلى والدهم، وهدمت منزلهم خمس مرات، كان آخرها عام 2019، كما حرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم.

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