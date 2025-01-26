منع عودة النازحين إلى جنوبي لبنان: 5 شهداء وعشرات الجرحى بنيران الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) بيروت -PNN- استشهد 5 أشخاص بينهم جندي لبناني وامرأة، فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة، اليوم الأحد، بنيران قوات الجيش الإسرائيلي، الذي يمنع عودة النازحين اللبنانيين إلى بلداتهم الحدودية جنوبي لبنان، رغم انقضاء مهلة انسحابه المحددة باتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

يأتي ذلك، فيما حاول مئات الأشخاص منذ الصباح الدخول إلى قرى في جنوبي لبنان، حيث شهدت مناطق واسعة في الجنوب اللبناني، مواكب من مئات السيارات والعربات يرفع بعض من ركابها شارات النصر ورايات حزب الله.

وانتهت، الأحد، مهلة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، مع إبقاء إسرائيل على انتشار قواتها، واتهام لبنان لها بـ"المماطلة" في تنفيذ تعهداتها.

ومع انقضاء مهلة الـ60 يوما التي تلزم إسرائيل بالانسحاب، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الأحد، بيانا يحظر فيه على اللبنانيين العودة إلى عشرات القرى في جنوب لبنان.

وبحسب ما ورد في بيان المتحدث العسكري الإسرائيلي، فإن الأمر يحظر على اللبنانيين العودة إلى عشرات القرى في الجنوب، وهي: الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، أبل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، أم توته، صليب، أرنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين أبل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة.

وتتذرع إسرائيل بعدم تنفيذ الجانب اللبناني الاتفاق "بشكل كامل" لمواصلة احتلال مواقع لبنانية قرب المنطقة الحدودية، وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن "عملية الانسحاب المرحلي ستتواصل بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

وشدد على أن الاتفاق نص على "انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان" وفرض "انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني". وتقديرا منها أن الواقع مخالف للنص، فإن إسرائيل "لن تعرّض بلداتها ومواطنيها للخطر، وستحقق أهداف الحرب في الشمال، بالسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بأمان".

من جهته، حمّل الجيش اللبناني إسرائيل مسؤولية عدم استكمال انتشاره. وأكد في بيان أنه يواصل "تطبيق خطة عمليات تعزيز الانتشار في منطقة جنوب الليطاني... منذ اليوم الأول" لوقف إطلاق النار بالتنسيق مع اللجنة الخماسية المشرفة على تطبيقه وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل). وأقر بحصول "تأخير في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب من جانب العدو الإسرائيلي"، مؤكدا جاهزيته لاستكمال انتشاره "فور انسحاب" الأخير.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون الذي كان قائدا للجيش حتى انتخابه رئيسا للجمهورية في التاسع من كانون الثاني/ يناير، أكد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة إلزام إسرائيل تطبيق الاتفاق "ووقف انتهاكاتها المتتالية، لا سيما تدمير القرى المحاذية للحدود الجنوبية، وجرف الأراضي، الأمر الذي سيعيق عودة الأهالي إلى مناطقهم".

وكان حزب الله حذر في بيان من أن عدم احترام إسرائيل مهلة الانسحاب "يُعتبر تجاوزاً فاضحاً للاتفاق وإمعانا في التعدي على السيادة اللبنانية ودخول الاحتلال فصلا جديدا"، من دون أن يحدّد طبيعة ردّه على ذلك. واتهم النائب عن الحزب علي فياض، إسرائيل باعتماد سياسة "الأرض المحروقة" في جنوب لبنان حيث احتلت مناطق واسعة بين العامين 1978 و2000.

وقال إن تبرير إسرائيل لعدم الانسحاب هي "مجرد ذريعة واهية، هدفها استكمال سياسة الأرض المحروقة غير القابلة للحياة" في المناطق الحدودية. ورأى أن ذلك هدفه أن يجعل "عودة الأهالي أمرا متعذرا، ويجعل من عملية إعادة البناء والإعمار للبنى التحتية والمنازل، مسألة شائكة تحتاج إلى سنوات عديدة".