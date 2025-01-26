حماس: نتابع مع الوسطاء منع الاحتلال عودة النازحين إلى شمال غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة - PNN- قالت حركة حماس اليوم الأحد، إن منع الاحتلال الإسرائيلي النازحين من العودة إلى شمال قطاع غزة يمثل مخالفة وخرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وإنها تتابع الأمر مع الوسطاء، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن "الاحتلال يتلكأ بذريعة الأسيرة أربيل يهود، بالرغم من أن الحركة أبلغت الوسطاء أنها على قيد الحياة، وأعطت كل الضمانات اللازمة للإفراج عنها".

وحمّلت الحركة في بيان الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التعطيل في تنفيذ الاتفاق، وأضافت: "نتابع مع الوسطاء بكل مسؤولية التوصل إلى حل يفضي إلى عودة النازحين".

وكان الناطق باسم حركة حماس جهاد طه، قد قال في حديث لـ"العربي الجديد"، إن منع جيش الاحتلال الإسرائيلي، النازحين من العودة إلى بيوتهم في شمال قطاع غزة، خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوافق عليه أخيراً برعاية الوسطاء. وأضاف طه أن "هذا الخرق يبرهن على تلكؤ ومماطلة الاحتلال في تنفيذ ما جرى التوافق عليه. وعليه، الاحتلال هو من يتحمل مسؤولية أي تعطيل في تنفيذ الاتفاق". ودعا الوسطاء إلى ضرورة "التحرك والضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته والسماح بعودة أبناء شعبنا بالعودة إلى بيوتهم التي هجروا منها قسراً في شمال القطاع".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منع النازحين قسراً في جنوب قطاع غزة من العودة إلى منازلهم في شمال القطاع، من خلال استمرار إغلاق محور نتساريم. وتتحجج إسرائيل في عدم التزامها الاتفاق الذي ينص على فتح الطريق أمام عودة النازحين في اليوم السابع لاتفاق وقف إطلاق النار، بأن المقاومة الفلسطينية لم تطلق سراح المحتجزة الإسرائيلية المدنية أربيل يهود.

وحذّر المتحدث باسم جيش الاحتلال، سكان قطاع غزة من الاقتراب من محور نتساريم حتّى إعلان فتحه، وقال في بيان: "في ضوء خرق حماس اتفاق وقف إطلاق النار، وبهدف منع الاحتكاكات وسوء الفهم، جميع التعليمات القائمة لا تزال سارية المفعول، وبالأخص حظر الاقتراب من محور نتساريم حتى إعلان فتحه"، مشدداً على أن المحور "لن يفتح للانتقال حتّى تسوية موضوع إطلاق سراح الإسرائيلية أربيل يهود بين الوسطاء وإسرائيل".

وافترش الفلسطينيون شارع الرشيد، وناموا في العراء الليلة الماضية، على الرغم من البرد القارس، رغم إدراكهم أن عودتهم المأمولة ستكون إلى منازل باتت ركاماً، بعدما دأبت الطائرات الحربية الإسرائيلية على قصفها وتسويتها بالأرض على مدار عامٍ وثلاثة أشهر.