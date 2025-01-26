مستعمرون يعتدون على مسن من سبسطية شمال غرب نابلس
التاريخ
1/26/2025 7:06:36 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم الأحد، على مسن بالضرب في اراضي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، ان مجموعة من المستعمرين هاجمت المواطن جواد غزال (71 عاما)، خلال عمله بأرضه في سهل البلدة، واستهدفوه بالعصي، الأمر الذي أدى إلى اصابته برضوض، وجرى نقله للمستشفى.
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