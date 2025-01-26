Sunday, 26 January 2025 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون يعتدون على مسن من سبسطية شمال غرب نابلس

1/26/2025 7:06:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم الأحد، على مسن بالضرب في اراضي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، ان مجموعة من المستعمرين هاجمت المواطن جواد غزال (71 عاما)، خلال عمله بأرضه في سهل البلدة، واستهدفوه بالعصي، الأمر الذي أدى إلى اصابته برضوض، وجرى نقله للمستشفى.

MENAFN26012025000205011050ID1109130104

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث