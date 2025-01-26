أحزاب ومنظمات يمينية يطالبون بتعيين رئيس أركان الجيش القادم لسنة واحدة

MENAFN - Palestine News ) تل أبيب -PNN- طالب أعضاء كنيست من أحزاب الليكود والصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" ومنظمات يمينية الأمن، يسرائيل كاتس، بأن تكون عملية تعيين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي القادمة "مختلفة" و"شفافة"، وبحيث تكون ولايته لمدة سنة مع إمكانية تمديدها.

ويتوقع أن يلتقي كاتس اليوم، الأحد، مع ثلاثة مرشحين للمنصب، بعد استقالة رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، من منصبه، الأسبوع الماضي. والمرشحون الثلاثة هم نائب رئيس أركان الجيش، أمير برعام، ومدير عام وزارة الأمن، إيال زامير، وتمير يدعي.

وطالب أعضاء الكنيست والمنظمات بأن يطرح كاتس على المرشحين عدة قضايا، بينها تدريب القوات وبنية القوة العسكرية والعلاقات بين المستويين العسكري والسياسي وهيئة الأركان العامة، وأن تقدم إجابات المرشحين على هذه القضايا إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ويتم التداول فيها بشكل علني، وفق ما ذكرت القناة 12.

وبين المنظمات التي وقعت على عريضة بهذا الخصوص، "منتدى البطولة" الذي يضم عائلات جنود قتلوا خلال الحرب، و"منتدى الضباط والجنود في الاحتياط"، و"منتدى أمهات الجنود".

وجاء في العريضة التي قدموها أنه "نطلب أن تكون إجراءات التعيين مختلفة عما هو متعارف عليه في حالات أخرى في الماضي، وأن يتطرق أي مرشح بشكل جذري إلى القضايا المذكورة إلى حين يتم العثور على المرشح اللائق، حتى لو اتضح أن ثمة حاجة إلى البحث عن مرشحين آخرين".

واقترحوا في العريضة أنه "لدى تعيين رئيس هيئة الأركان العامة، يُشكَل طاقم مدني كي يرافق بلورة الخطة وتنفيذها من جانب رئيس هيئة الأركان العامة المنتخب"، وأن يتم تغيير قرار الحكومة بحيث "يُعين رئيس هيئة الأركان العامة لولاية مدتها سنة واحدة فقط، مع إمكانية تمديدها لسنتين أو ثلاث سنوات أخرى"، وذلك كي تكون إمكانية لإنهاء ولايته بعد فترة قصيرة من تعيينه.