الأونروا : الوضع الإنساني والأمني في شمال الضفة تدهور بشكل خطير

(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - أكد مدير شؤون "الأونروا" في الضفة الغربية، أن الوضع الإنساني والأمني في شمال الضفة الغربية قد تدهور بشكل خطير في الأسابيع الأخيرة، مشيرًا إلى أن العنف المستمر في المنطقة قد دفع السكان إلى مغادرة مخيم جنين بشكل شبه كامل".
وأضاف، أن التصعيد العسكري وتدهور الوضع الأمني قد تسببا في نزوح جماعي للعائلات، ما أثر بشكل مباشر على الحياة اليومية.
وفي السياق، أوضح مدير "الأونروا" أن تعليق الأنشطة التعليمية في مدارس الأونروا في المنطقة كان أمرًا لا مفر منه نتيجة للعنف المستمر، مشيرًا إلى أن هذا أدى أيضًا إلى تعليق تقديم الخدمات الصحية في المخيمات، بسبب صعوبة الوصول إليها في ظل الوضع الراهن.
ودعا مدير "الأونروا" المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لتوفير الدعم الإنساني والضغط على الأطراف المعنية للحد من التصعيد وتوفير الحماية للمدنيين في المنطقة.
MENAFN26012025000205011050ID1109130102
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.