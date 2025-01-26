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الأونروا : الوضع الإنساني والأمني في شمال الضفة تدهور بشكل خطير

1/26/2025 7:06:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أكد مدير شؤون "الأونروا" في الضفة الغربية، أن الوضع الإنساني والأمني في شمال الضفة الغربية قد تدهور بشكل خطير في الأسابيع الأخيرة، مشيرًا إلى أن العنف المستمر في المنطقة قد دفع السكان إلى مغادرة مخيم جنين بشكل شبه كامل".

وأضاف، أن التصعيد العسكري وتدهور الوضع الأمني قد تسببا في نزوح جماعي للعائلات، ما أثر بشكل مباشر على الحياة اليومية.

وفي السياق، أوضح مدير "الأونروا" أن تعليق الأنشطة التعليمية في مدارس الأونروا في المنطقة كان أمرًا لا مفر منه نتيجة للعنف المستمر، مشيرًا إلى أن هذا أدى أيضًا إلى تعليق تقديم الخدمات الصحية في المخيمات، بسبب صعوبة الوصول إليها في ظل الوضع الراهن.

ودعا مدير "الأونروا" المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لتوفير الدعم الإنساني والضغط على الأطراف المعنية للحد من التصعيد وتوفير الحماية للمدنيين في المنطقة.

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