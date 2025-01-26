فصائل: تصريحات ترامب لتهجير سكان غزة تشجع على جرائم حرب

MENAFN - Palestine News ) غزة -PNN- أجمعت الفصائل ومختلف الأحزاب والفعاليات السياسية الفلسطينية رفضها لخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الداعية إلى تهجير سكان قطاع غزة، وأكدت أن هذه الخطة تتساوق مع أجندة اليمين الصهيوني الإسرائيلي، كما أنها تشجع على ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

وتوعد قيادي كبير في حركة حماس، اليوم الأحد، بـ"إفشال" فكرة الرئيس الأميركي دونالد سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، حازم قاسم، إن "شعبنا كما أفشل على مدار عقود كل خطط التهجير والوطن البديل سيفشل كذلك مثل هذه المشاريع".

ووصف قاسم تصريحات الرئيس الأميركي بالخطيرة والمتناسقة مع مواقف اليمين الإسرائيلي المتطرف.

ودانت حركة الجهاد الإسلامي تصريحات ترامب التي دعا فيها لترحيل أهالي قطاع غزة إلى خارج أرضهم.

وقالت حركة الجهاد في بيان إن "تصريحات ترامب المدانة والمستهجنة تتساوق مع أسوأ ما في أجندة اليمين الصهيوني المتطرف".

وأشارت إلى أن تصريحات ترامب هي "استمرار لسياسة التنكر لوجود الشعب الفلسطيني وإرادته وحقوقه. كما أنها تندرج في إطار التشجيع على مواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بإجبار شعبنا على الرحيل عن أرضه".

ودعت الحركة كل الدول لرفض خطة ترامب، وبالأخص الحكومتين المصرية والأردنية، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيفشل هذا المخطط كما أفشل مخططات سابقة كثيرة بصموده ومقاومته.

بدورها، أصدرت لجان المقاومة في فلسطين بيانا جاء فيه: "ندين بشدة تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعية إلى تهجير شعبنا الفلسطيني تحت مسمى نقل أجزاء من سكان غزة إلى مصر والأردن وهي تصريحات عدوانية فاشية تتماهى مع مخططات المجرمين الصهاينة في حكومة المتطرفين الصهاينة وتنفيذ أساطيرهم وخرافاتهم التلمودية.

ودعت لجان المقاومة في البيان الحكومتين المصرية والأردنية إلى رفض تصريحات ترامب الخبيثة والتصدي لمخططات التهجير والاقتلاع، التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته.

ودانت حركة المجاهدين الفلسطينية بشدة تصريحات ترامب الداعية إلى تهجير الشعب الفلسطيني تحت مسمى نقل أجزاء من سكان غزة إلى مصر والأردن.

وأوضحت الحركة في بيان أن هذه التصريحات تتبنى مخططات "الصهيونية الدينية" وقادتها المجرمين في حكومة الاحتلال.

واعتبرت أن هذه التصريحات تعكس إصرار الإدارة الأميركية الجديدة على المضي قدمًا في العدوان على الشعب الفلسطيني عبر تعزيز مخططات التهجير التي تستهدف كل الأراضي الفلسطينية، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت أن ما فشلت به الإدارة الأميركية السابقة التي دعمت الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في غزة لن تنجح الإدارة الحالية في تحقيقه، فشعبنا متمسك بأرضه، وسيُفشل جميع مخططاتهم.

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني دفع أثمانًا باهظة في سبيل التمسك بأرضه وإفشال المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى التهجير، وصمد في وجه أبشع آلات القتل والإبادة التي شنتها حكومة نتنياهو النازية وإدارة بايدن المجرمة.

ودعت حركة المجاهدين إلى رفض عربي وإسلامي واسع لتلك التصريحات التي تمثل اعتداءً سافرًا على شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية.

وأكدت أهمية الوحدة والتكاتف الفلسطيني للتصدي لتلك المخططات التي تستهدف قضيتنا العادلة.

وقال الرئيس الأميركي ترامب، الأحد، إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت الحرب الإسرائيلية على القطاع في أزمة إنسانية.

وتحدث ترامب عن اتصاله، أمس السبت، مع العاهل الأردني الملك عبد الله، قائلاً: "أخبرته أنني أود منك أن تستقبل المزيد؛ لأنني أنظر إلى قطاع غزة بأكمله الآن وهو في حالة من الفوضى، إنها فوضى حقيقية. أود منه أن يستقبل أشخاصاً".

وأضاف: "أود أن تستقبل مصر أشخاصاً أيضاً"، مؤكداً أنه سيتحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد بهذا الشأن.

وعندما سُئل عما إذا كان هذا اقتراحا مؤقتا أو طويل الأجل، قال ترامب "يمكن أن يكون هذا أو ذاك".

يُشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة أجبرت مليونين من مواطني قطاع غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

