كتائب القسام التابعة لحركة حماس تفرج عن أربعة جنود إسرائيليين

(MENAFN
) في بعد ظهر يوم السبت الموافق 25يناير، أفرجت كتائب القسام التابعة لحركة حماس عن أربعة جنود إسرائيليين كجزء من الدفعة الثانية في عملية تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل, تمت العملية في ساحة فلسطين في وسط مدينة غزة، حيث كانت سيارات الصليب الأحمر موجودة لتيسير عملية التبادل.
وفي المقابل، من المقرر أن يتم الإفراج عن 200 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية يوم السبت, من بين الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، هناك 121 أسيرًا محكومين بالمؤبد و79 آخرين حكم عليهم بعقوبات عالية, وتجري التحضيرات في السجون الإسرائيلية للإفراج عن هؤلاء الأسرى الفلسطينيين، كجزء من صفقة التبادل المستمرة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.
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