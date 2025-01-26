قيادة الجيش اللبناني تصدر بيانًا تحث فيه المواطنين على تجنب التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية

(MENAFN
) أصدرت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه يوم السبت الموافق 25يناير, بيانًا تحث فيه المواطنين على تجنب التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية، حيث انتهت فترة الهدنة البالغة 60 يومًا، وما زالت الألغام والأشياء الخطرة التي تركتها القوات الإسرائيلية تشكل تهديدًا, وأكد الجيش على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات العسكرية لضمان سلامتهم.
كما أشار البيان إلى الانتهاكات المستمرة من قبل إسرائيل لاتفاق الهدنة، بما في ذلك الهجمات على سيادة لبنان، وتدمير البنية التحتية، وحرق المنازل في القرى الحدودية, ويواصل الجيش اللبناني إجراء المسوحات الهندسية، وفتح الطرق، وإبطال الألغام في المنطقة, كما يقوم بمراقبة الوضع العملياتي عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ولجنة مكونة من خمسة أعضاء مكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتفاق.
ومنذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بدأ الجيش اللبناني تنفيذ خطة نشر مرحلية في منطقة الليطاني الجنوبية، وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.
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