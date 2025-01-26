الكوريون الجنوبيون بدأوا في استخدام أكاليل الزهور وعصي الضوء من كيبوب كأدوات للاحتجاج السياسي

(MENAFN
) في ظل أعمق أزمة سياسية
تمر بها كوريا الجنوبية منذ عقود، والتي اندلعت بسبب إعلان الرئيس يون سوك يول المؤقت عن فرض الأحكام العرفية في ديسمبر، بدأ الكوريون الجنوبيون في استخدام أكاليل الزهور وعصي الضوء من كيبوب كأدوات للاحتجاج السياسي, استهدفت هذه الاحتجاجات بشكل خاص الرئيس يون، حيث تم إرسال مئات من أكاليل الزهور إلى مقر إقامته والمباني الحكومية المرتبطة بإجراءات العزل, كما تم توجيه بعض الأكليل إلى مسؤولين آخرين مرتبطين بجدل الأحكام العرفية, تقدر وسائل الإعلام المحلية أن الآلاف من أكاليل الزهور تم تسليمها إلى مكاتب الحكومة, وبينما تحمل العديد من الأكليل رسائل معتدلة تدعم يون أو تعارض العزل، فإن البعض منها يحتوي على خطابات متطرفة, وقد تم استخدام أكاليل الزهور الجنائزية المزينة بالأشرطة السوداء وزهور التوليب البيضاء، بالإضافة إلى أكاليل الزهور الاحتفالية المزينة بالورود الحمراء الزاهية والأوركيدات، لتوصيل رسائل تعكس الانقسام السياسي العميق في كوريا, لقد اكتسبت حركة احتجاج أكاليل الزهور زخماً، مع زيادة في التغطية الإعلامية التي تضاعفت أربع مرات في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
وعلى الرغم من أن أكاليل الزهور كوسيلة للاحتجاج ظهرت منذ أوائل العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، إلا أن أصولها الدقيقة غير واضحة, وبينما أفادت العديد من محلات الزهور بعدم تلقيها طلبات لأكاليل الزهور الاحتجاجية، أصبح بعض المتاجر مركزًا لهذا التحرك, على سبيل المثال، قالت يون ميونغ من متجر دونغسونغ للزهور في سيول إنها سلمت أكثر من 1000 إكليل منذ ديسمبر، حيث كان العديد من العملاء في العشرينات والثلاثينات من عمرهم، بما في ذلك طلبات دولية من اليابان والولايات المتحدة وهولندا, وأشار أستاذ السوسيولوجيا تشوي هانغ-سوب إلى أن الأكليل، بينما تتجنب العنف الجسدي، قد تطور إلى شكل من أشكال خطاب الكراهية غير المباشر، مع الرسائل التي تُعرض جنبًا إلى جنب مع الزهور, وأضاف البروفيسور كيم هيرن سيك من جامعة جونغوان أنه رغم ذلك، تظل احتجاجات الأكليل "شكلًا معزولًا من المظاهرات مقتصرًا على مجموعات سياسية معينة"، مما يجعل من الصعب على هذه الاحتجاجات الحصول على دعم واسع من الجمهور.
كما أثار تأثير الاحتجاجات على البيئة القلق، حيث يتم استخدام العديد من الأكليل من مواد رخيصة وغير صديقة للبيئة, ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن الطرق الاحتجاجية بين الأجيال الشابة تعد واعدة، لا سيما في سياق تطبيق ثقافة معجبي كيبوب في التجمعات السياسية, وخلال الاحتجاجات المؤيدة للعزل في ديسمبر، حمل آلاف المحتجين عصي الضوء من كيبوب، والتي غالبًا ما تقدر قيمتها بحوالي 50 دولارًا، مما أشار إلى موقفهم ضد الرئيس يون, وأكدت هونغ جا-يونغ، وهي محتجة تبلغ من العمر 29 عامًا، أنه على الرغم من تكلفتها، فإن عصي الضوء تمثل التزام المحتجين بالتعبير عن آرائهم, وبدأت الأزمة عندما فرض الرئيس يون الأحكام العرفية في 3 ديسمبر ونقل القوات إلى الجمعية الوطنية، مما أدى إلى عزله بعد 11 يومًا فقط, تم القبض عليه في 19 يناير خلال عملية قانونية موسعة في مجمع سكنه, أمام المحكمة الدستورية الآن 180 يومًا لتقرر ما إذا كان سيتم عزله رسميًا من منصبه أو إعادة تعيينه، حيث يواجه احتمال توجيه تهم بالتمرد.
MENAFN26012025000045015687ID1109130061
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.