الولايات المتحدة تحاول منع الصين من اللحاق بها في مجال الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
) حاولت الولايات المتحدة منع الصين من اللحاق بها في مجال الذكاء الاصطناعي، لكن الاختراقات الأخيرة التي حققتها الشركات الصينية تزعزع هذه الصناعة وتضع صانعي السياسات الأمريكيين في موقف محرج, لقد أضعف التقدم السريع للصين، لا سيما في تكنولوجيا
النماذج اللغوية الكبيرة، الجهود الأمريكية للحفاظ على الصدارة, وخلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دبليو أي اف) لعام 2025، أطلقت شركة (ديب سيك) الناشئة الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي أحدث نموذج مفتوح المصدر لها، (ديب سيك-آر1)، الذي حقق اختراقًا تقنيًا مهمًا باستخدام طرق التعلم العميق لتعزيز قدرات الاستدلال الجوهرية للذكاء الاصطناعي, أظهر النموذج أداء قويًا في مهام مثل الرياضيات، البرمجة، واستدلال اللغة الطبيعية، متفوقًا على النماذج الرائدة من شركات مثل (اوبن ىي آي).
كما أصبحت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الصينية موضوعًا بارزًا في مناقشات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا, وأشار ماكس تيغمارك، خبير الذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى التقدم السريع للصين، لافتًا إلى أنها كانت متأخرة في النماذج اللغوية المتقدمة قبل عام، لكنها الآن لحقت بالركب, وحذر من تقويض التعاون العلمي بسبب القضايا الجيوسياسية، معتبرًا ذلك "غباءً وخطأً كبيرًا", وبعد أشهر قليلة من إطلاق OpenAI لنموذج الاستدلال (او 1) في سبتمبر 2024، أطلق فريق (تونغي كيانوين) التابع لشركة علي بابا النموذج البحثي(كيو دبليو كيو-23بي)مراجعة في نهاية نوفمبر، الذي تفوق في عدة اختبارات على نموذج (او 1) , في ديسمبر، أطلقت (ديب سيك) نموذجها الهجين(ديب سيك-في3)، الذي تفوق في تصنيفات عدة على النماذج مفتوحة المصدر مثل(لامل-3)(1-405بي)، وأظهر نتائج مشابهة للنماذج المغلقة المصدر الأفضل مثل (جي بي تي-40)و(كلاد-3), (5-سونيت)، مع كونه أكثر فعالية من حيث التكلفة.
كذلك ذكرت مجلة (ذي اكونوميست) أن محاولات الولايات المتحدة لاحتواء تقدم الصين في الذكاء الاصطناعي تواجه الآن انتكاسات كبيرة، مع إمكانية أن يعيد تقدم الصين تشكيل المشهد الاقتصادي لصناعة الذكاء الاصطناعي, وأشارت صحيفة(ذا نيويورك تايمز)إلى أن الشركات الصينية تبتكر نماذج أرخص وأكثر تنافسية مقارنة بشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مثل جوجل و اوبن اي آي, وأشار جيفري دينغ، أستاذ مساعد في جامعة جورج واشنطن متخصص في التقنيات الناشئة والعلاقات الدولية، إلى أن القيود الأمريكية على رقائق الصين أجبرت المهندسين الصينيين على "تدريب النماذج بشكل أكثر فعالية للبقاء في المنافسة", بالإضافة إلى النماذج اللغوية الكبيرة، فإن الذكاء الاصطناعي الفيزيائي يوفر أيضًا فرصًا كبيرة للصين, وأكد لي ييفان، المؤسس المشارك لشركة(هيساي تكنولوجي)، في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي أن الصين تتمتع بميزة كبيرة في تكامل الذكاء الاصطناعي الرقمي مع المنتجات المادية، سواء في صناعة السيارات أو الروبوتات أو الإلكترونيات الاستهلاكية، وذلك بفضل قدراتها في إدارة سلاسل التوريد، التصنيع، التحكم في التكاليف، والإنتاج على نطاق واسع.
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