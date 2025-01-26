ما أكثر المطارات خطورة في العالم؟!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت مضيفة الطيران الروسية الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، تانيا دانيلوفا، عن أكثر المطارات خطورة في العالم من وجهة نظرها، مشيرة إلى أن مطار "تنزينغ هيلاري" في نيبال يعد الأكثر تحديًا في العالم.



وذكرت دانيلوفا أن المطار يشتهر بمدرجه القصير الذي يبلغ طوله حوالي 500 متر فقط، ما يجعله أقصر بكثير من مدارج المطارات الأخرى. وأضافت أن الموقع الجغرافي للمطار، المحاط بالجبال، يجعل الهبوط فيه صعبًا، خاصة في حالات الطوارئ.



وقد أثارت تانيا دانيلوفا جدلاً في وقت سابق عندما تحدثت عن مصير الأمتعة المنسية في المطارات، حيث أوضحت أن هذه الأمتعة يتم عرضها في مزادات وبيعها في حال عدم التمكن من التواصل مع أصحابها.

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