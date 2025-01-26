الدولار يشهد أسوأ أسبوع تداول له خلال 18 شهرًا

(MENAFN
) شهد الدولار الأمريكي أسوأ أسبوع تداول له خلال 18 شهرًا، حيث واجه المتداولون حالة من عدم اليقين وسط التصريحات المستمرة للرئيس دونالد ترامب حول فرض تعريفات جمركية، دون أن يتم اتخاذ إجراءات فعلية حتى الآن. وتراجع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 1.7 بالمئة منذ إغلاق يوم الجمعة الماضي، مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يوليو 2023، عندما أنهى الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد النقدي. وازداد انخفاض الدولار مساء يوم الاثنين بعد أن أظهر ترامب مرونة أكبر بشأن فرض التعريفات على الصين.
أثارت تهديدات ترامب المتكررة ضد الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، مثل كندا والمكسيك، قلق الأسواق، لكن لم تصدر حتى الآن أوامر تنفيذية لفرض تعريفات محددة. بدلاً من ذلك، وجه الرئيس وزارتي الخزانة والتجارة لدراسة العلاقات التجارية الحالية وتقديم تقرير بحلول الأول من أبريل.
وأوضح ماثيو هورنباخ، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي في مورغان ستانلي، أن المستثمرين كانوا مترددين في بيع الدولار قبل تنصيب ترامب خوفًا من أن يفرض تعريفات جمركية فورًا. لكن مع عدم اتخاذ أي إجراءات فورية، أصبح المتداولون أكثر ثقة في الاستجابة لإشارات السوق.
وأضاف هورنباخ أنه مع مرور المزيد من الوقت خلال الولاية الثانية للرئيس ترامب، من المرجح أن يصبح المستثمرون أكثر ارتياحًا للتعبير عن آرائهم. وأشار إلى أن الكثيرين يرون أن الدولار مُبالغ في قيمته وأن أسعار الفائدة مرتفعة، متوقعًا أن يبدأ كلاهما في مسار تصحيحي قريبًا.
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