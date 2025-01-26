الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط محافظة رام الله والبيرة

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال أغلق بوابة بيرزيت- عطارة، والمدخل الشمالي لمدينة البيرة، وبوابة النبي صالح شمال غرب، فيما يشهد حاجز عين سينيا شمال المدينة تفتيشا دقيقا وأزمة خانقة للخارجين من المدينة، كما يشهد حاجز عطارة تفتيشا وتدقيقا في بطاقات المواطنين.

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