الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط محافظة رام الله والبيرة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، من إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال أغلق بوابة بيرزيت- عطارة، والمدخل الشمالي لمدينة البيرة، وبوابة النبي صالح شمال غرب، فيما يشهد حاجز عين سينيا شمال المدينة تفتيشا دقيقا وأزمة خانقة للخارجين من المدينة، كما يشهد حاجز عطارة تفتيشا وتدقيقا في بطاقات المواطنين.
ونصب الاحتلال حاجزا على مدخل بلدة عابود شمال غرب رام الله، وأعاق حركة المواطنين.
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