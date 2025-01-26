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نازحون يرابطون قرب محور نتساريم.. والاحتلال يرفض فتحه إلا بشروط

1/26/2025 12:16:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فجر اليوم الأحد، أن محور نتساريم لن يفتح أمام حركة النازحين الفلسطينيين العائدين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.


وقال أدرعي في بيان: "في ضوء خرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل حماس وبهدف منع الاحتكاكات وسوء الفهم، كافة التعليمات القائمة لا تزال سارية المفعول وبالأخص حظر الاقتراب إلى محور نتساريم حتى الإعلان عن فتحه".
وأضاف أن "محور نتساريم لن يفتح للانتقال حتى تسوية تحرير المواطنة المدنية الإسرائيلية أربيل يهود بين الوسطاء وإسرائيل"،
وكان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد قال إن إسرائيل "لن تسمح بعبور سكان غزة إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة حتى يتم ترتيب الإفراج عن الرهينة المدنية أربيل يهود التي كان من المفترض أن يُفرج عنها اليوم (السبت)".
من جهته افاد مراسل الجزيرة ان النازحين يرابطون قرب محور نتساريم انتظارا لفتح الطريق نحو شمال غزة ليعودوا الى ديارهم

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