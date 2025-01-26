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سوريون من بلادهم: هذا ما وجدناه داخل صواني لتقديم الشاي !

1/26/2025 12:16:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وثق مقطع صادم متداول من داخل سوريا العثور على حبات مخدرة مخبأة داخل صواني للتقديم ، وعلق سوريون على مقطع الفيديو: " تفقدوا صواني الشاي بمطابخكم"
وكانت قد أعلنت السلطات السورية الأسبوع الماضي العثور على مواد مخدرة داخل ألعاب أطفال بشحنة تعود ملكيتها لماهر الأسد.
ولا يزال السوريون يعثرون على طرق صادمة خبأت فيها الحبوب المخدرة.


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