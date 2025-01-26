سوريون من بلادهم: هذا ما وجدناه داخل صواني لتقديم الشاي !

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
وثق مقطع صادم متداول من داخل سوريا العثور على حبات مخدرة مخبأة داخل صواني للتقديم ، وعلق سوريون على مقطع الفيديو: " تفقدوا صواني الشاي بمطابخكم"
وكانت قد أعلنت السلطات السورية الأسبوع الماضي العثور على مواد مخدرة داخل ألعاب أطفال بشحنة تعود ملكيتها لماهر الأسد.
ولا يزال السوريون يعثرون على طرق صادمة خبأت فيها الحبوب المخدرة.
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