الأردن.. استقرار أسعار الذهب عند مستويات قياسية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت عند مستويات قياسية .
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا الى 56.1 دينارا للبيع للمواطنين ، 54.1 دينارا للشراء منهم
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي : 49.8 دينارا للبيع للمواطنين ، 46.3 دينارا للشراء منهم ، 64.6 دينارا للبيع للمواطنين ، 62.2 دينارا للشراء منهم
وكان قد افاد نقيب الصاغة يوم أمس السبت ان الذهب اغلق عند اعلى مستوياته لافتا إلى أن الارتفاع جاء بسبب تطلعات وسياسة الإدارة الأمريكية الجديدة بفرض رسوم جمركية على عدة دول مما أربك الأسواق المالية وجعل الذهب هو الملاذ الآمن للتحوط ضد التقلبات.
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