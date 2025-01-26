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الأردن.. استقرار أسعار الذهب عند مستويات قياسية

1/26/2025 12:16:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت عند مستويات قياسية .
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا الى 56.1 دينارا للبيع للمواطنين ، 54.1 دينارا للشراء منهم
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي : 49.8 دينارا للبيع للمواطنين ، 46.3 دينارا للشراء منهم ، 64.6 دينارا للبيع للمواطنين ، 62.2 دينارا للشراء منهم

وكان قد افاد نقيب الصاغة يوم أمس السبت ان الذهب اغلق عند اعلى مستوياته لافتا إلى أن الارتفاع جاء بسبب تطلعات وسياسة الإدارة الأمريكية الجديدة بفرض رسوم جمركية على عدة دول مما أربك الأسواق المالية وجعل الذهب هو الملاذ الآمن للتحوط ضد التقلبات.





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