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10 سنوات من المجد والإنجازات

1/25/2025 11:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قبل 10 سنوات عندما تقلد مقاليد الحكم، في سياسته بما حباه الله جل وعلا من خصال القائد الفذ الذي يسجل له التاريخ بأحرف من نور، وتحفظ له السجلات الخالدة أعمالاً جليلة ومكتسبات فريدة أثبتت المملكة للعالم قوتها وعزة المسلمين فيها وقوة الأسس والثوابت التي قامت عليها.
ورغم الفترة القريبة إلا أنه تحقق في عهد المليك المفدى منجزات نوعية، لاسميا في المجال الوطني وكذلك على الصعيد الداخلي، وتجاوزت الإنجازات إلى المستوى الدولي والعالمي، حتى اختير - وهو جدير بهذا الاختيار - ضمن أعظم الشخصيات تأثيرًا في الواقع الدولي.
وحصل في العام المنصرم من التحولات والمتغيرات ما قضاه الله وقدره لتثبت مملكة الحزم والعزم أنها الثقل العالمي الذي لا يمكن تجاوزه، والرقم الصعب الذي لا تحقق الصورة المثالية إلا بوجوده.
إن هذه المناسبة الغالية والذكرى المتجددة الممتدة بإذن الله تحمل معاني عظيمة ودلالات أكيدة، أولها وأهمها التي بنى فيها المواطنون علاقتهم بولاة أمرهم وقادتهم، فهذه العلاقة ليست علاقة شعب بحكامه فحسب، وليست علاقة تحكمها المصالح، وليست نمطًا اجتماعيًا أو سياسيًا فحسب، بل هي أبعد من ذلك وأعلى وأجل.
مثل هذه الذكرى فرصة لتجديد معاني البيعة وتذكر النعم التي تتوالى على هذا الوطن الغالي والبلد الآمن ونسأل الله أن يكتب التوفيق والسداد لقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين وعضده المتين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ونسأله الله سبحانه أن يمتعهم بالصحة والعافية، ويديم عليهم توفيقه وتسديده، إنه سميع مجيب.
والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
* محمد بن أحمد بن تركي آل صعب

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