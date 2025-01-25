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48 % من سعوديات القطاع الخاص يعملن بالرياض

1/25/2025 11:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت السعوديات العاملات في القطاع الخاص حضورًا بارزًا خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبتهن 41% من إجمالي العاملين السعوديين في القطاع الخاص. وتصدرت منطقة الرياض المشهد، باستحواذها على 48% من إجمالي العاملات السعوديات، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 21%، ثم المنطقة الشرقية بـ18%.
ووفقًا لتقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص 12.094.676 مليون عامل، شكل الوافدون منهم 80% بعدد 9.639.489 ملايين عامل، بينما بلغت نسبة السعوديين 20% بعدد 2.455.187 مليون عامل.
الذكور بالقطاع الخاص
فاق العاملون السعوديون الذكور العاملات السعوديات الإناث، حيث بلغ إجمالي العاملين السعوديين من الذكور في القطاع الخاص 1.437.506 مليون عامل بـ59%، مقابل 1.017.681 مليون عاملة سعودية من الإناث بـ41%، وبلغ إجمالي العاملين الوافدين الذكور في القطاع الخاص 9.218.827 ملايين عامل بـ96%، مقابل 420.662 ألف عاملة وافدة من الإناث بـ4%.
السعوديون بالقطاع الخاص
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من العاملين السعوديين في القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي العاملين السعوديين 1.095.148 مليون عامل بـ45%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا، بإجمالي 574.336 ألف عامل سعودي بـ23%، وجاءت منطقة مكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 481.892 ألف عامل سعودي بـ20%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 75.633 ألف عامل سعودي بـ3%، والقصيم خامسا، بإجمالي 61.814 ألف عامل سعودي بـ2.51%، وعسير سادسا، بإجمالي 56.803 ألف عامل سعودي بـ2.31%.
الأقل بنسبة السعوديين
حصدت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة عمالة سعودية في القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي العاملين السعوديين 6435 عاملا بـ0.26%، وحلت الحدود الشمالية ثانيا، بإجمالي 7053 عاملا بـ0.28%، والجوف ثالثا، بإجمالي 10.322 عاملا بـ0.42%، ونجران رابعا، بإجمالي 17.203 عمال بـ0.70%، وحائل خامسا، بإجمالي 18.958 عاملا بـ0.77%، وجازان سادسا، بإجمالي 24.030 عاملا بـ0.97%، وتبوك سابعا، بإجمالي 25.560 عاملا بـ1%.
الموظفون غير السعوديين
تصدرت منطقة الرياض العاملن الوافدين في القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي العاملين الوافدين 4.531.179 ملايين عاملا بـ47%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا، بإجمالي 1.738.754 مليون عاملا بـ18%، وجاءت منطقة مكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 1.617.470 مليون عاملا بـ17%، والقصيم رابعا، بإجمالي 393.623 ألف عاملا بـ4%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 316.258 ألف عاملا بـ3.28%، وعسير سادسا، بإجمالي 311.966 ألف عامل بـ3%.
صدارة الذكور
سجلت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة عاملين سعوديين من الذكور، حيث بلغ إجمالي العاملين السعوديين الذكور 606.502 ألف عامل بـ42%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا، بإجمالي 392.101 ألف عامل بـ27%، ومكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 268.716 عامل بـ19%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 44.439 ألف عامل بـ3%، ومنطقة القصيم خامسا، بإجمالي 34.673 ألف عامل بـ2%.
Asf
12 مليون عامل في القطاع الخاص
%20 العاملون السعوديون
%80 العاملون الوافدون
%59 العاملون السعوديون الذكور
%41 العاملات السعوديات الإناث
الرياض تتصدر العاملين السعوديين بالقطاع الخاص
7 مناطق الأقل في العاملين السعوديين
%48 من السعوديات العاملات في الرياض
الأكثر في العاملين السعوديين:
الرياض: 45%
الشرقية: 23%
مكة المكرمة: 20%
المدينة المنورة: 3%
القصيم: 2.51%
الأكثر في العاملين الوافدين:
الرياض: 47%
الشرقية: 18%
مكة المكرمة: 17%
القصيم: 4%
المدينة المنورة: 3.28%
الأكثر في الذكور السعوديين العاملين:
الرياض: 42%
الشرقية: 27%
مكة المكرمة: 19%
المدينة المنورة: 3%
القصيم: 3%
الأكثر في العاملات الإناث السعوديات:
الرياض: 48%
مكة المكرمة: 21%
الشرقية: 18%
المدينة المنورة: 3%
القصيم: 2.66%

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