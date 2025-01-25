48 % من سعوديات القطاع الخاص يعملن بالرياض

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت السعوديات العاملات في القطاع الخاص حضورًا بارزًا خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبتهن 41% من إجمالي العاملين السعوديين في القطاع الخاص. وتصدرت منطقة الرياض المشهد، باستحواذها على 48% من إجمالي العاملات السعوديات، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 21%، ثم المنطقة الشرقية بـ18%.
ووفقًا لتقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص 12.094.676 مليون عامل، شكل الوافدون منهم 80% بعدد 9.639.489 ملايين عامل، بينما بلغت نسبة السعوديين 20% بعدد 2.455.187 مليون عامل. الذكور بالقطاع الخاص
فاق العاملون السعوديون الذكور العاملات السعوديات الإناث، حيث بلغ إجمالي العاملين السعوديين من الذكور في القطاع الخاص 1.437.506 مليون عامل بـ59%، مقابل 1.017.681 مليون عاملة سعودية من الإناث بـ41%، وبلغ إجمالي العاملين الوافدين الذكور في القطاع الخاص 9.218.827 ملايين عامل بـ96%، مقابل 420.662 ألف عاملة وافدة من الإناث بـ4%. السعوديون بالقطاع الخاص
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من العاملين السعوديين في القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي العاملين السعوديين 1.095.148 مليون عامل بـ45%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا، بإجمالي 574.336 ألف عامل سعودي بـ23%، وجاءت منطقة مكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 481.892 ألف عامل سعودي بـ20%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 75.633 ألف عامل سعودي بـ3%، والقصيم خامسا، بإجمالي 61.814 ألف عامل سعودي بـ2.51%، وعسير سادسا، بإجمالي 56.803 ألف عامل سعودي بـ2.31%. الأقل بنسبة السعوديين
حصدت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة عمالة سعودية في القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي العاملين السعوديين 6435 عاملا بـ0.26%، وحلت الحدود الشمالية ثانيا، بإجمالي 7053 عاملا بـ0.28%، والجوف ثالثا، بإجمالي 10.322 عاملا بـ0.42%، ونجران رابعا، بإجمالي 17.203 عمال بـ0.70%، وحائل خامسا، بإجمالي 18.958 عاملا بـ0.77%، وجازان سادسا، بإجمالي 24.030 عاملا بـ0.97%، وتبوك سابعا، بإجمالي 25.560 عاملا بـ1%. الموظفون غير السعوديين
تصدرت منطقة الرياض العاملن الوافدين في القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي العاملين الوافدين 4.531.179 ملايين عاملا بـ47%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا، بإجمالي 1.738.754 مليون عاملا بـ18%، وجاءت منطقة مكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 1.617.470 مليون عاملا بـ17%، والقصيم رابعا، بإجمالي 393.623 ألف عاملا بـ4%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 316.258 ألف عاملا بـ3.28%، وعسير سادسا، بإجمالي 311.966 ألف عامل بـ3%. صدارة الذكور
سجلت منطقة الرياض أكثر مناطق المملكة عاملين سعوديين من الذكور، حيث بلغ إجمالي العاملين السعوديين الذكور 606.502 ألف عامل بـ42%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيا، بإجمالي 392.101 ألف عامل بـ27%، ومكة المكرمة ثالثا، بإجمالي 268.716 عامل بـ19%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 44.439 ألف عامل بـ3%، ومنطقة القصيم خامسا، بإجمالي 34.673 ألف عامل بـ2%.
Asf
12 مليون عامل في القطاع الخاص
%20 العاملون السعوديون
%80 العاملون الوافدون
%59 العاملون السعوديون الذكور
%41 العاملات السعوديات الإناث
الرياض تتصدر العاملين السعوديين بالقطاع الخاص
7 مناطق الأقل في العاملين السعوديين
%48 من السعوديات العاملات في الرياض
الأكثر في العاملين السعوديين:
الرياض: 45%
الشرقية: 23%
مكة المكرمة: 20%
المدينة المنورة: 3%
القصيم: 2.51%
الأكثر في العاملين الوافدين:
الرياض: 47%
الشرقية: 18%
مكة المكرمة: 17%
القصيم: 4%
المدينة المنورة: 3.28%
الأكثر في الذكور السعوديين العاملين:
الرياض: 42%
الشرقية: 27%
مكة المكرمة: 19%
المدينة المنورة: 3%
القصيم: 3%
الأكثر في العاملات الإناث السعوديات:
الرياض: 48%
مكة المكرمة: 21%
الشرقية: 18%
المدينة المنورة: 3%
القصيم: 2.66%
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