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استمعوا لاقتراح الملحق الثقافي يا برنامج الابتعاث

1/25/2025 11:21:46 PM
(MENAFN- Al Watan) في ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها علاقات السعودية مع الصين، وفي إطار رؤية 2030 التي تسعى إلى تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين البلدين، برز اقتراح مهم قدمه الملحق الثقافي السعودي في الصين الدكتور أحمد الزهراني، بأن يعتمد اجتياز اختبار اللغة الصينية HSK3 كبديل عن شرط IELTS 4.5 للطلاب الراغبين في الابتعاث إلى الجامعات الصينية. هذا الاقتراح لا يكتفي بتسليط الضوء على العقبات التي يواجهها الطلاب، بل يُظهر أيضًا تفهمًا عميقًا لاحتياجاتهم ومصاعبهم، ويعيد النظر في السياسات الحالية التي قد تكون بعيدة عن الواقع.
اللافت أن هذا الاقتراح لم يأتِ من فراغ، بل كان نتاج تواصل مباشر وشفاف مع الطلاب السعوديين الدارسين على حسابهم الخاص في الصين. بادرت الملحقية الثقافية في الصين، بالتعاون مع المسؤولين في برنامج الابتعاث، إلى عقد لقاء مفتوح مع هؤلاء الطلاب، استمعوا فيه إلى آرائهم وشكاواهم، وقدموا لهم الإرشادات والحلول الممكنة بقدر الإمكان. وخلال هذا الاجتماع، أظهر الدكتور أحمد الزهراني، الذي يُعد من خريجي إحدى الجامعات الصينية ويتمتع بفهم عميق للتحديات التي يواجهها الطلاب، تعاطفًا كبيرًا مع مشكلاتهم. وأكد أنه سيقوم برفع اقتراح رسمي إلى برنامج الابتعاث لتعديل شروط القبول، بحيث يكون اجتياز اختبار اللغة الصينية كافيًا دون الحاجة إلى إثبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية التي لا تُعد اللغة الأساسية للدراسة في الصين.
الاقتراح يعكس تفكيرًا جديدًا وواقعيًا يتماشى مع أهداف رؤية 2030، التي تسعى لتوسيع آفاق التعليم السعودي وتعزيز التفاهم الثقافي مع الدول الشريكة. كما أن المبادرة لعقد لقاءات مباشرة مع الطلاب والاستماع إليهم تمثل نموذجًا يُحتذى به في العمل المؤسسي، حيث يتم إشراك المستفيدين مباشرة في صياغة الحلول التي تناسب احتياجاتهم.
السؤال الأهم الآن: هل ستتجاوب الجهات المسؤولة مع هذا الاقتراح؟ أم أن البيروقراطية ستظل عقبة أمام تنفيذ تغييرات قد تحدث فرقًا كبيرًا في مستقبل الطلاب؟ اقتراح الملحق الثقافي في الصين ليس مجرد تغيير في شرط، بل هو خطوة نحو فهم أكثر إنسانية وواقعية لما يناسب الراغبين في الدراسة بجمهورية الصين الشعبية. إذا كنا جادين في دعم أبنائنا في الخارج، فإن اعتماد هذا الاقتراح ليس خيارًا، بل ضرورة يجب أن تنفذ.

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