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شركة الكهرباء تحقق بأسباب انقطاع خدماتها في جنوب المملكة

1/25/2025 11:21:45 PM
(MENAFN- Al Watan) وجّه مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، الشركة السعودية للكهرباء بإجراء تحقيق داخلي شامل وعاجل لتحديد الأسباب الفنية أو التشغيلية التي أدت إلى انقطاع الخدمة الكهربائية في مناطق جازان وعسير ونجران، فضلاً عن تقديم تقرير مفصل بالنتائج.
وعقد مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء اجتماعًا طارئًا مساء اليوم، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وبمشاركة مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، لمتابعة تداعيات انقطاع الخدمة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، الذي وقع عند الساعة 16:01 من مساء اليوم.
في هذه الأثناء، أكد مجلس إدارة الهيئة استمرار انعقاد الاجتماع مع مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء لمتابعة جهود إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين في أسرع وقت ممكن، كما شدّد المجلس على ضرورة الإسراع في استعادة الخدمة لجميع المستهلكين.
إلى ذلك، أكد مجلس الهيئة التزامه بمتابعة الإجراءات المتخذة لضمان التزام الشركة بالمعايير الفنية والتشغيلية التي تكفل استمرارية الخدمة الكهربائية، حيث يأتي ذلك في إطار مسؤولية الهيئة تجاه حماية حقوق المستهلكين في جميع مناطق السعودية.

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