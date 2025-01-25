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البيئة تؤكد وجود منظومة متكاملة لضمان سلامة اللحوم

1/25/2025 11:21:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة استمرار جهودها في ضمان جودة وسلامة اللحوم المقدمة للمستهلكين من خلال تطبيق أعلى المعايير الصحية والوقائية في المسالخ المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وتعزيز الثقة في المنتجات الحيوانية.
وأشارت الوزارة إلى أن (1450) موظفًا يعملون يوميًا على الإشراف والمتابعة المباشرة لعمليات الفحص، بما يضمن سلامة اللحوم من أي أمراض قد تؤثر على صحة الإنسان، وتتم هذه العمليات بشكل دقيق يشمل جميع مراحل الذبح، من مراحل الفحص الأولي إلى المعاينة النهائية للحوم.
وكشفت "البيئة" أن شبكة المسالخ التابعة للوزارة تبلغ (479) مسلخًا تغطي كافة مناطق المملكة، ما يجعلها واحدة من أهم شبكات المسالخ المنظمة إقليميًا، حيث تحرص الوزارة على أن تلتزم جميع هذه المنشآت بالاشتراطات والمعايير الصحية العالمية، لضمان تقديم لحوم آمنة وعالية الجودة.
وذكرت "الوزارة" أن عشرات الآلاف من الذبائح يتم فحصها يوميًا من قبل فرق متخصصة تضم أطباء بيطريين وفنيين مدربين، مع التركيز على اكتشاف أي علامات قد تدل على الأمراض أو العيوب، كما يتم توجيه الذبائح غير المطابقة للاشتراطات إلى الإتلاف وفق إجراءات بيئية سليمة.
ونوهت "البيئة" بأن هذه الجهود تأتي ضمن خطتها المستمرة لتعزيز البنية التحتية للقطاع الحيواني، ورفع كفاءة العمليات في المسالخ بما يتوافق مع مستهدفات الوزارة الوطنية، حيث تشمل هذه الخطة تطوير آليات الفحص، وزيادة وعي العاملين والمستهلكين بأهمية السلامة الغذائية.

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