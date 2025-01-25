السالم على رادار الأخضر

(MENAFN
- Al Watan)
بينت مصادر أن مهاجم الخليج عبدالله السالم، دخل
حسابات المنتخب السعودي، للانضمام إلى صفوفه، خلال الفترة المقبلة، وأن هناك تواصلاً تم بين السالم وإدارة المنتخب السعودي، تمهيداً لانضمامه إلى صفوف الأخضر.
ويقدم السالم مستويات مميزة هذا الموسم مع الدانة، وكان هناك مطالبات إعلامية وجماهيرية بضم اللاعب إلى قائمة الصقور خلال الفترة الماضية.
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