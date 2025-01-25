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السالم على رادار الأخضر

1/25/2025 11:21:45 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن مهاجم الخليج عبدالله السالم، دخل حسابات المنتخب السعودي، للانضمام إلى صفوفه، خلال الفترة المقبلة، وأن هناك تواصلاً تم بين السالم وإدارة المنتخب السعودي، تمهيداً لانضمامه إلى صفوف الأخضر.
ويقدم السالم مستويات مميزة هذا الموسم مع الدانة، وكان هناك مطالبات إعلامية وجماهيرية بضم اللاعب إلى قائمة الصقور خلال الفترة الماضية.

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