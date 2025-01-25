الاتحاد يحتفظ بالغامدي

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت مصادر أن الاتحاد فعل بند شراء عقد لاعب
الوسط المعار من الاتفاق حامد الغامدي، وأن الإدارة الاتحادية اتفقت مع مسؤولي الاتفاق على تفعيل بند شراء عقد الغامدي، وانتقاله إلى صفوف العميد بعقد يمتد لعام 2029.
وكان الغامدي (25 عاماً)، انتقل من الاتفاق إلى الاتحاد في يناير 2024 على سبيل الإعارة حتى يونيو الماضي، ثم جدد العميد إعارة الغامدي لمدة موسم آخر، لتنتهي في يونيو المقبل، مع أحقية الشراء النهائي، لكن، بحسب ما بينته المصادر أراد الاتفاق قطع إعارة الغامدي، والاستفادة من خدماته في ظل تراجع مستوى النواخذة، أو بيع عقده نهائيًا خلال الانتقالات الشتوية الحالية.
وخاض الغامدي 11 مباراة
بقميص الاتحاد منذ بداية الموسم الحالي، أسهم خلالها في هدفين، بتسجيل هدف وصناعة آخر.
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