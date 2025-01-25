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الاتحاد يحتفظ بالغامدي

1/25/2025 11:21:45 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر أن الاتحاد فعل بند شراء عقد لاعب الوسط المعار من الاتفاق حامد الغامدي، وأن الإدارة الاتحادية اتفقت مع مسؤولي الاتفاق على تفعيل بند شراء عقد الغامدي، وانتقاله إلى صفوف العميد بعقد يمتد لعام 2029.
وكان الغامدي (25 عاماً)، انتقل من الاتفاق إلى الاتحاد في يناير 2024 على سبيل الإعارة حتى يونيو الماضي، ثم جدد العميد إعارة الغامدي لمدة موسم آخر، لتنتهي في يونيو المقبل، مع أحقية الشراء النهائي، لكن، بحسب ما بينته المصادر أراد الاتفاق قطع إعارة الغامدي، والاستفادة من خدماته في ظل تراجع مستوى النواخذة، أو بيع عقده نهائيًا خلال الانتقالات الشتوية الحالية.
وخاض الغامدي 11 مباراة بقميص الاتحاد منذ بداية الموسم الحالي، أسهم خلالها في هدفين، بتسجيل هدف وصناعة آخر.

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