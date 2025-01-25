مقترح نيابي برفع تعويض بدل التعطل إلى 80% من أجر المؤمن عليه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تقدم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬باسمة‭ ‬مبارك‭ ‬وحنان‭ ‬فردان‭ ‬وأحمد‭ ‬السلوم‭ ‬ولولوة‭ ‬الرميحي‭ ‬وممدوح‭ ‬الصالح‭ ‬باقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬صرف‭ ‬التعويض‭ ‬شهريا‭ ‬بواقع‭ ‬80‭% ‬من‭ ‬أجر‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬معدل‭ ‬أجره‭ ‬الشهري‭ ‬خلال‭ ‬الاثني‭ ‬عشر‭ ‬شهرا‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬تعطله،‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يجاوز‭ ‬مبلغ‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬النافذ‭ ‬الذي‭ ‬يصرف‭ ‬تعويضا‭ ‬شهريا‭ ‬بواقع‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬أجر‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يجاوز‭ ‬500‭ ‬دينار‭.‬

وأشارت‭ ‬الأسس‭ ‬والمبادئ‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬عليها‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬يمثل‭ ‬أهم‭ ‬المشاريع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الناهضة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬كفالة‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للمواطنين‭ ‬العاجزين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بسبب‭ ‬إنهاء‭ ‬عقود‭ ‬عملهم،‭ ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬بالذات‭ ‬معرضة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬إذ‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬عاتقهم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الالتزامات‭ ‬المالية‭ ‬‮«‬المصرفية‭ ‬وغيرها‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬التزم‭ ‬بها‭ ‬وفقا‭ ‬لملاءة‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬80‭% ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬المقررة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬النافذ‭ ‬وهي‭ ‬60‭% ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الضيق‭ ‬المالي‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬وزيادتها‭ ‬وغلاء‭ ‬المعيشة‭ ‬يثقل‭ ‬كاهل‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬بشكل‭ ‬يتطلب‭ ‬التدخل‭ ‬لرفع‭ ‬هذه‭ ‬النسبة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬به‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬لتعديل‭ ‬النسبة‭ ‬من‭ ‬60%‭ ‬إلى‭ ‬80‭%‬،‭ ‬مع‭ ‬رفع‭ ‬سقف‭ ‬حد‭ ‬المبلغ‭ ‬المستحق‭ ‬لصاحب‭ ‬بدل‭ ‬التعطل‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬1000‭ ‬دينار‭.‬

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