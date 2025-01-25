عقد الملتقى السنوي الأول لأطفال البحرين تحت عنوان ((لديك الحق.. لديك صوت))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقد مكتب مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الثالث والعشرين برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، وبمشاركة نائب رئيس المؤسسة ورؤساء اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة، وحضور مفوض حقوق الطفل والأمين العام، وذلك في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف.
اطلع أعضاء المكتب على ما تم إنجازه بشأن الإعداد لعقد الملتقى السنوي الأول لأطفال البحرين تحت عنوان «لديك الحق.. لديك صوت» في الشهر القادم، بمناسبة ذكرى مرور 35 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل، و15 عاماً على إنشاء المؤسسة، والذي يتضمن كذلك تدشين استراتيجية وخطة عمل مفوض حقوق الطفل بمشاركة عدد من الجهات الرسمية والأهلية، حيث يهدف الملتقى إلى بناء الروح القيادية الحقوقية لدى الأطفال والعمل على مشاركتهم في صنع القرار.
كما اعتمد أعضاء المكتب خلال الاجتماع مجموعة من الآليات الجديدة لإعداد التقارير الدورية والسنوية، فضلاً عن تطوير أطر عمل اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة، إذ تسعى تلك التطويرات إلى المساهمة في زيادة تمكين المؤسسة من النهوض باختصاصاتها والاضطلاع بالأهداف المنشودة من إنشائها.
وفي ختام الاجتماع، ناقش أعضاء المكتب عددًا من المقترحات الهادفة إلى تطوير الهوية الإعلامية للمؤسسة وآلية استقبال الشكاوى لتتماشى مع التكنولوجيا المتطورة والرائدة، مما سيسهم في تعزيز مكانتها وزيادة تفاعل الجمهور مع أنشطتها وبرامجها المختلفة.
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