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عقد الملتقى السنوي الأول لأطفال البحرين تحت عنوان ((لديك الحق.. لديك صوت))

1/25/2025 7:20:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقد‭ ‬مكتب‭ ‬مجلس‭ ‬مفوضي‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬اجتماعه‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الثالث‭ ‬والعشرين‭ ‬برئاسة‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬ورؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬النوعية‭ ‬الدائمة‭ ‬بالمؤسسة،‭ ‬وحضور‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬والأمين‭ ‬العام،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف‭.‬

اطلع‭ ‬أعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه‭ ‬بشأن‭ ‬الإعداد‭ ‬لعقد‭ ‬الملتقى‭ ‬السنوي‭ ‬الأول‭ ‬لأطفال‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬لديك‭ ‬الحق‭.. ‬لديك‭ ‬صوت‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬القادم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬مرور‭ ‬35‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬و15‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬المؤسسة،‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬كذلك‭ ‬تدشين‭ ‬استراتيجية‭ ‬وخطة‭ ‬عمل‭ ‬مفوض‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والأهلية،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬الملتقى‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬الروح‭ ‬القيادية‭ ‬الحقوقية‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭.‬

كما‭ ‬اعتمد‭ ‬أعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الآليات‭ ‬الجديدة‭ ‬لإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬الدورية‭ ‬والسنوية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬أطر‭ ‬عمل‭ ‬اللجان‭ ‬النوعية‭ ‬الدائمة‭ ‬بالمؤسسة،‭ ‬إذ‭ ‬تسعى‭ ‬تلك‭ ‬التطويرات‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬تمكين‭ ‬المؤسسة‭ ‬من‭ ‬النهوض‭ ‬باختصاصاتها‭ ‬والاضطلاع‭ ‬بالأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬من‭ ‬إنشائها‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع،‭ ‬ناقش‭ ‬أعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المقترحات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الهوية‭ ‬الإعلامية‭ ‬للمؤسسة‭ ‬وآلية‭ ‬استقبال‭ ‬الشكاوى‭ ‬لتتماشى‭ ‬مع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتطورة‭ ‬والرائدة،‭ ‬مما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬وزيادة‭ ‬تفاعل‭ ‬الجمهور‭ ‬مع‭ ‬أنشطتها‭ ‬وبرامجها‭ ‬المختلفة‭.‬

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