Sunday, 26 January 2025 01:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((التنمية السياسية)) و((الشورى)) يقيمان حلقة نقاشية حول ((تطبيق الضريبة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات))

1/25/2025 7:20:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظّم‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬يوم‭ (‬الخميس‭) ‬الماضي‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬حول‭ ‬تطبيق‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات،‭ ‬وقدّمت‭ ‬الجلسة‭ ‬رنا‭ ‬إبراهيم‭ ‬فقيهي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات،‭ ‬وذلك‭ ‬بمقر‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

وتضمنت‭ ‬الجلسة‭ ‬النقاشية،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مهارات‭ ‬برلمانية‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ ‭ ‬إضاءات‮»‬،‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬شملت‭ ‬تقديم‭ ‬نبذة‭ ‬عن‭ ‬القرار‭ ‬الإداري‭ ‬بشأن‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات،‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬إيراداتها‭ ‬750‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬وقد‭ ‬دخل‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬الجاري،‭ ‬بموجب‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬11‭) ‬لسنة‭ ‬2024م،‭ ‬كما‭ ‬تمّ‭ ‬التعريف‭ ‬بمفهوم‭ ‬القانون‭ ‬وأهميته‭ ‬وأهدافه‭.‬

وأشارت‭ ‬فقيهي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬انسجامًا‭ ‬مع‭ ‬انضمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018م‭ ‬إلى‭ ‬الإطار‭ ‬الشامل‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية،‭ ‬دعمًا‭ ‬لمشروع‭ ‬الإصلاح‭ ‬الضريبي‭ ‬ذي‭ ‬الركيزتين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

وتطرّقت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تطبيق‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة،‭ ‬والآثار‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬استيفاء‭ ‬التزامات‭ ‬المملكة‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية،‭ ‬وزيادة‭ ‬الإيرادات،‭ ‬وتسريع‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التحديات‭ ‬المترتبة‭ ‬جراء‭ ‬عدم‭ ‬التطبيق‭ ‬على‭ ‬تطبيقه‭.‬

كما‭ ‬تناولت‭ ‬الجلسة‭ ‬مناقشة‭ ‬التشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬الحالية‭ ‬ومدى‭ ‬مواكبتها‭ ‬للتطورات‭ ‬والمستجدات،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقرار‭ ‬تطبيق‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مهارات‭ ‬برلمانية‮»‬‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالمعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬لدعم‭ ‬العمل‭ ‬التشريعي،‭ ‬وبما‭ ‬يساندهم‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بمهامهم‭ ‬واختصاصاتهم‭ ‬الدستورية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬السياسية‭ ‬والقانونية‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN25012025000055011008ID1109129076

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث