((التنمية السياسية)) و((الشورى)) يقيمان حلقة نقاشية حول ((تطبيق الضريبة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتضمنت‭ ‬الجلسة‭ ‬النقاشية،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مهارات‭ ‬برلمانية‭ ‬لأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ – ‭ ‬إضاءات‮»‬،‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬شملت‭ ‬تقديم‭ ‬نبذة‭ ‬عن‭ ‬القرار‭ ‬الإداري‭ ‬بشأن‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات،‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬إيراداتها‭ ‬750‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬وقد‭ ‬دخل‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬الجاري،‭ ‬بموجب‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬11‭) ‬لسنة‭ ‬2024م،‭ ‬كما‭ ‬تمّ‭ ‬التعريف‭ ‬بمفهوم‭ ‬القانون‭ ‬وأهميته‭ ‬وأهدافه‭.‬

وأشارت‭ ‬فقيهي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬انسجامًا‭ ‬مع‭ ‬انضمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018م‭ ‬إلى‭ ‬الإطار‭ ‬الشامل‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية،‭ ‬دعمًا‭ ‬لمشروع‭ ‬الإصلاح‭ ‬الضريبي‭ ‬ذي‭ ‬الركيزتين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬140‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

وتطرّقت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تطبيق‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة،‭ ‬والآثار‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬استيفاء‭ ‬التزامات‭ ‬المملكة‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية،‭ ‬وزيادة‭ ‬الإيرادات،‭ ‬وتسريع‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التحديات‭ ‬المترتبة‭ ‬جراء‭ ‬عدم‭ ‬التطبيق‭ ‬على‭ ‬تطبيقه‭.‬

كما‭ ‬تناولت‭ ‬الجلسة‭ ‬مناقشة‭ ‬التشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬الحالية‭ ‬ومدى‭ ‬مواكبتها‭ ‬للتطورات‭ ‬والمستجدات،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بقرار‭ ‬تطبيق‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مهارات‭ ‬برلمانية‮»‬‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالمعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬لدعم‭ ‬العمل‭ ‬التشريعي،‭ ‬وبما‭ ‬يساندهم‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بمهامهم‭ ‬واختصاصاتهم‭ ‬الدستورية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬السياسية‭ ‬والقانونية‭. ‬

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