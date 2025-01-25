المنامة يحقق فوزه السابع.. والبحرين يهزم سماهيج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
كتب: حسين فتح الله
حقق المنامة فوزه السابع على التوالي مواصلًا صدارته لدوري زين بعدما هزم الاتحاد بنتيجة (86-65) في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، وذلك ضمن الجولة الثامنة لدوري زين لكرة السلة للموسم الرياضي 2024-2025.
وجاءت نتائج الفترات جميعها لصالح المنامة وكانت كالتالي: الفترة الأولى (19-18)، والفترة الثانية (24-21)، والفترة الثالثة (23-9)، والفترة الرابعة (20-17).
وكان أفضل المسجلين في صفوف المنامة تشابمان بتسجيله 22 نقطة، وجون 15 نقطة، وفي الاتحاد حسن فهد 25 نقطة وأحمد غانم 14 نقطة.
وبهذا الفوز حصل فريق المنامة على نقطتين، ورفع رصيده إلى 14 نقطة، محافظا على صدارة الترتيب، أما الاتحاد أصبح في رصيده 8 نقاط، ويقع ترتيبه في المركز السادس.
البحرين يهزم سماهيج
هزم فريق البحرين منافسه سماهيج بنتيجة (72-66).
وبهذا الفوز حصل فريق البحرين على نقطتين رافعًا رصيده إلى 8 نقاط، أما سماهيج أصبح في رصيده 10 نقاط.
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