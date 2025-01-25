المنامة يحقق فوزه السابع.. والبحرين يهزم سماهيج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٦ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله

حقق‭ ‬المنامة‭ ‬فوزه‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬مواصلًا‭ ‬صدارته‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬بعدما‭ ‬هزم‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ (‬86-65‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬جميعها‭ ‬لصالح‭ ‬المنامة‭ ‬وكانت‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬19-18‭)‬،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬24-21‭)‬،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬23-9‭)‬،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬20-17‭).‬

وكان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المنامة‭ ‬تشابمان‭ ‬بتسجيله‭ ‬22‭ ‬نقطة،‭ ‬وجون‭ ‬15‭ ‬نقطة،‭ ‬وفي‭ ‬الاتحاد‭ ‬حسن‭ ‬فهد‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬وأحمد‭ ‬غانم‭ ‬14‭ ‬نقطة‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬محافظا‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬أما‭ ‬الاتحاد‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬ويقع‭ ‬ترتيبه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭.‬

البحرين‭ ‬يهزم‭ ‬سماهيج

هزم‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬منافسه‭ ‬سماهيج‭ ‬بنتيجة‭ (‬72-66‭).‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬نقطتين‭ ‬رافعًا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬أما‭ ‬سماهيج‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬