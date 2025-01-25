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شهيد برصاص الاحتلال بمخيم بلاطة شمال الضفة

1/25/2025 7:13:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر للجزيرة أن شابا فلسطينيا استشهد برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفلة عمرها عامان بعد إصابتها برصاص قوات الاحتلال في قرية مثلث الشهداء جنوبي جنين.

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