شهيد برصاص الاحتلال بمخيم بلاطة شمال الضفة
التاريخ
1/25/2025 7:13:48 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت مصادر للجزيرة أن شابا فلسطينيا استشهد برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفلة عمرها عامان بعد إصابتها برصاص قوات الاحتلال في قرية مثلث الشهداء جنوبي جنين.
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