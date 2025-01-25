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الوفيات اليوم السبت 25 يناير 2025

1/25/2025 2:35:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 1 (كونا) -- في ذمة الله:

- خالد ناجي عبدالرحمن الرويشد 36 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: السرة ق5 شارع أحمد بن سلامة م8

- فيصل حمدان سعيد الخشم المطيري 15 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء:الصباحية ق2 ش2 م650

- إيمان علي حسين دشتي 72 عاما (شيعت)
(أرملة حاجي حسين محمد دشتي)
الرجال: سلوى ق3 ش2 قسيمة 309 حسينية سيد محمد
النساء: سلوى ق3 ش2 قسيمة 309 م25

- علي حسن عبدالرحيم محمد 64 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: لا يوجد عزاء

- شهد جابر عيد الشريع 31 عاما (شيعت)
(زوجة لافي مساعد شبيب العازمي)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: علي صباح السالم ق6 ش19 م50

- عبدالله حسن حسين الخرس 89 عاما (شيع)
الرجال: النزهة ق2 ش27 قسيمة 245 م7
النساء: النزهة ق1 ش18 م19

- حمدان فنقش حمدان العازمي 84 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: جابر العلي ق4 ش38 م9

- وسمية عيد ماطر العازمي 86 عاما (شيعت)
(أرملة فالح عبيريد العازمي)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الوفرة مزرعة فالح البراك

إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)


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