الوفيات اليوم السبت 25 يناير 2025

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 1 (كونا) -- في ذمة الله:
- خالد ناجي عبدالرحمن الرويشد 36 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: السرة ق5 شارع أحمد بن سلامة م8
- فيصل حمدان سعيد الخشم المطيري 15 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء:الصباحية ق2 ش2 م650
- إيمان علي حسين دشتي 72 عاما (شيعت)
(أرملة حاجي حسين محمد دشتي)
الرجال: سلوى ق3 ش2 قسيمة 309 حسينية سيد محمد
النساء: سلوى ق3 ش2 قسيمة 309 م25
- علي حسن عبدالرحيم محمد 64 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: لا يوجد عزاء
- شهد جابر عيد الشريع 31 عاما (شيعت)
(زوجة لافي مساعد شبيب العازمي)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: علي صباح السالم ق6 ش19 م50
- عبدالله حسن حسين الخرس 89 عاما (شيع)
الرجال: النزهة ق2 ش27 قسيمة 245 م7
النساء: النزهة ق1 ش18 م19
- حمدان فنقش حمدان العازمي 84 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: جابر العلي ق4 ش38 م9
- وسمية عيد ماطر العازمي 86 عاما (شيعت)
(أرملة فالح عبيريد العازمي)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الوفرة مزرعة فالح البراك
إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)
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