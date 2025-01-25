(الداخلية) الكويتية: ضبط 21 متهما في 17 قضية مخدرات ومؤثرات عقلية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت ضبط 21 متهما في 17 قضية مخدرات
مختلفة أحيلوا على إثرها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقالت (الداخلية) في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنه استمرارا لجهودها في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 21 متهما في 17 قضية مختلفة بحوزتهم نحو 213ر6 كغم من مادة الحشيش و16ر8 كغم من مادة الماريغوانا و11ر3 كغم من مادة الشبو و153 غراما من مادة الكوكايين.
وأوضحت أن المضبوطات شملت أيضا 550 غراما من مادة الكيميكال و10 غرامات من مادة الهيروين و100 غرام من الفطر السحري إضافة إلى 20 ملل من زيت الماريغوانا.
وأفادت بأن المضبوطات تضمنت أيضا 12042 كبسولة ليريكا و400 قرص كبتاغون و147 حبة مؤثرات عقلية مختلفة وتسع طلقات سلاح ناري علاوة على 20825 دينارا كويتيا (نحو 55ر67 ألف دولار أمريكي) حصيلة بيع المواد المخدرة.
وذكرت أنه بمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي وقد تمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وشددت (الداخلية) على أن رجال الأمن الجنائي يواجهون بقوة تجار ومروجي المواد المخدرة للحفاظ على المجتمع من تلك الآفة الخطيرة.
وأهابت بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ رقم (112) أو الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات رقم (1884141). (النهاية)
ع ح ك / ع ع ح
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