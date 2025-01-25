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(الداخلية) الكويتية: ضبط 21 متهما في 17 قضية مخدرات ومؤثرات عقلية

1/25/2025 2:35:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت ضبط 21 متهما في 17 قضية مخدرات مختلفة أحيلوا على إثرها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقالت (الداخلية) في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنه استمرارا لجهودها في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 21 متهما في 17 قضية مختلفة بحوزتهم نحو 213ر6 كغم من مادة الحشيش و16ر8 كغم من مادة الماريغوانا و11ر3 كغم من مادة الشبو و153 غراما من مادة الكوكايين.
وأوضحت أن المضبوطات شملت أيضا 550 غراما من مادة الكيميكال و10 غرامات من مادة الهيروين و100 غرام من الفطر السحري إضافة إلى 20 ملل من زيت الماريغوانا.
وأفادت بأن المضبوطات تضمنت أيضا 12042 كبسولة ليريكا و400 قرص كبتاغون و147 حبة مؤثرات عقلية مختلفة وتسع طلقات سلاح ناري علاوة على 20825 دينارا كويتيا (نحو 55ر67 ألف دولار أمريكي) حصيلة بيع المواد المخدرة.
وذكرت أنه بمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي وقد تمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وشددت (الداخلية) على أن رجال الأمن الجنائي يواجهون بقوة تجار ومروجي المواد المخدرة للحفاظ على المجتمع من تلك الآفة الخطيرة.
وأهابت بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ رقم (112) أو الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات رقم (1884141). (النهاية)

ع ح ك / ع ع ح


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