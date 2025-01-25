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بولتون: بوتين يعرف كيف يمكن التأثير على ترامب

1/25/2025 8:09:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جون بولتون، وهو مستشار سابق للأمن القومي الأمريكي، في حديث لشبكة "سي إن إن"، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرف كيف يؤثر على نظيره الأمريكي دونالد ترامب".


ونقلت مجلة نيوزويك عن بولتون قوله: "أعتقد أن بوتين سيحاول التأثير على ترامب. أعتقد أنه يعرف كيف يفعل ذلك. إنه يعرف كيف يتعامل مع ترامب. وأعتقد أن هذا وضع خطير للغاية بالنسبة لأوكرانيا".


في وقت سابق، أعرب الرئيس بوتين عن استعداده للحديث بهدوء مع ترامب حول كافة القضايا المجالات التي تهم البلدين.


وكان ترامب قد أكد قبل ذلك، أنه يريد لقاء بوتين "على الفور" وأنه يتلقى "إشارات" تفيد بأن الرئيس الروسي يريد أن يفعل الشيء نفسه.


وفي 22 يناير الجاري، هدد ترامب بفرض عقوبات ورسوم جمركية جديدة إذا لم توقف موسكو عمليتها العسكرية الخاصة. ودعا الرئيس الأمريكي الجديد إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا فورا، محذرا من العواقب السلبية المحتملة لاستمرار القتال فترة طويلة.

RT

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