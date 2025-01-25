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شركات أمنية أميركية خاصة تتولى عمليات التفتيش داخل غزة

1/25/2025 7:04:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طال الدمار جميع الطرق العامة وشبكات الكهرباء والاتصالات، ولم يعد شمال غزة صالحًا للسكن بعدما فقد سكانه جميع مقومات الحياة، مما دفعهم لإلقاء نظرة على الدمار والعودة إلى مغادرته لحين إعادة تأهيله.
قالت صحيفة واشنطن بوست إن متعاقدين أمنيين أميركيين مسلحين سيتولون مواقعهم هذا الأسبوع عند نقطة تفتيش داخل غزة لتفتيش المركبات المتجهة إلى شمال القطاع الفلسطيني، وذلك بشكل مستقل عن القوات الإسرائيلية، التي تعيد انتشارها بعيدًا عن المراكز السكانية بموجب شروط وقف إطلاق النار.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم كارين دي يونغ- أن المتعاقدين من شركتي "يو جي سولوشنز" (UG Solutions) بولاية كارولينا الشمالية و"سيف ريتش سولوشنز" (SRS) من ولاية وايومنغ الأميركيتين، إلى جانب مجموعة مصرية شريكة، سيقومون بتفتيش المركبات ومصادرة أي أسلحة أو معدات عسكرية. ومع ذلك، سيُسمح للمركبات ومن بداخلها، بما في ذلك أفراد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالمرور.
وقال مسؤول من "يو جي سولوشنز" -تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته-: "المسافرون سوف يمرون عبر نقطة التفتيش هذه، ولن نمنعهم، ولكنهم لا يستطيعون حمل أي شيء يُعتبر غير آمن".
وأضاف: "نحن لا نريد لأحد أن يفعل أي شيء خطير. نحن موجودون ببساطة لحراسة نقطة التفتيش، لخدمة المجتمع المتنقل من الجنوب إلى الشمال مع انطلاق عملية السلام".
وبموجب شروط الاتفاق التي تتطلب عمليات تفتيش غير إسرائيلية، ليس لدى المتعاقدين تفويض هجومي أو مهمة عسكرية، ولا القدرة على احتجاز المقاتلين. ومع ذلك، قال مسؤولون من الشركة إنهم لا يتوقعون صعوبات، لكنهم أقروا بالمخاطر في بيئة تُعرف فيها الولايات المتحدة بأنها المورد العسكري الأساسي والداعم الدبلوماسي لإسرائيل.
وقال مسؤولون من شركات التعاقد إنهم سيضعون قوات إضافية في مكان قريب في حالة حدوث مشاكل، وأكدوا أن الجيش الإسرائيلي لن يشارك في مهمتهم، ولكنه لن يكون بعيدًا. وأضافوا: "إذا تراجعت حماس عن هذه الصفقة أو غيّرت هدفها، فسندعم إسرائيل في القيام بما يجب عليها القيام به".
ونسبت الصحيفة إلى وثيقة داخلية لشركة "يو جي سولوشنز"، حصلت عليها، أن المتعاقدين سيتم تسليحهم ببنادق هجومية من طراز M4 وبنادق قنص من طراز SR-25 ومسدسات غلوك، وسيحصلون على 1100 دولار يوميًا للمشغلين، و1250 دولارًا للمسعفين.
وذكرت الصحيفة أن شركات الأمن الخاصة الأميركية العاملة في الخارج لها تاريخ متقلب، وقد اكتسبت تلك التي تعاقد معها البنتاغون أثناء الحروب في العراق وأفغانستان سمعة سيئة بسبب عدم الانضباط وانعدام القانون.
قال ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، إن بلاده ستكون "جزءًا من فريق تفتيش في ممر نتساريم وممر فيلادلفيا". وأضاف: "هذا هو المكان الذي يوجد فيه مشرفون خارجيون للتأكد من أن الناس آمنون، وأن الأشخاص الذين يدخلون ليسوا مسلحين ولا يملكون دوافع سيئة".
يمتد ممر نتساريم من الشرق إلى الغرب ويفصل جنوب ووسط غزة عن شمالها، وهو المكان الذي سيجري فيه المتعاقدون الأميركيون عمليات تفتيش للمركبات. أما ممر فيلادلفيا، فيمتد على طول الحدود بين مصر وغزة، ولا يزال مسؤولو الاتحاد الأوروبي في مفاوضات بشأن مهمة مراقبة على طوله بقيادة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
وبموجب شروط الاتفاق، سيُسمح لسكان غزة العائدين سيرًا على الأقدام إلى منازلهم المدمرة بالمرور من الجنوب إلى الشمال، بدءًا من يوم السبت، على طول طريق هارون الرشيد الساحلي. أما أولئك الذين يستقلون المركبات، فسيسمح لهم بالعبور على طريق صلاح الدين بعد التفتيش عند نقطة تفتيش ممر نتساريم، التي يسيطر عليها المتعاقدون.
ومع تولي "SRS" المسؤولية عن التفاصيل اللوجستية والتشغيلية، ستوفر "يو جي سولوشنز" الجنود على الأرض عند نقطة التفتيش، بمشاركة شركة مصرية لم تُذكر اسمها ستعمل كوجه ناطق باللغة العربية للمهمة، وفق ما أوردته الصحيفة.
الجزيرة



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