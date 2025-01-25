مع سريان وقف اطلاق النار : قصص معاناة الغزيات تتكشف عروبة ابو حسنة نموذجا شاهد PNN فيديو

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN / مع سريان وقف اطلاق النار وبدء التبادل وعلى وقع حالة تنفس الصعداء للنجاة من حرب الابادة والمجازر التي كانت اسرائيل ترتكبها تتكشف يوما بعد يوم معاناة الغزين في قطاع غزة بشكل عام والنساء بشكل خاص حيث تشهد المناطق والاحياء التي عاد اليها الاف الغزين حالة صدمة من هول الدمار وتسود حالة من الضياع بين اكوام الدمار حيث السؤال اين المفر.

و بصوتها الحزين بدأت النازحة عروبة عبد الحميد ابو حسنة من مخيم جباليا تروي لــــ PNN معاناتها التي عايشتها خلال حرب الابادة الجماعية التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة منذ مايزيد على ال15 شهرا وكيف فقدت أثار ابنها الفتى محمد محمود صابر ابن الــ 17 عشر عاما الذي فقدت أثاره من شهر رمضان العام الماضي وسيأتي رمضان هذا العام ولا تزال تبحث عنه دون الحصول على معلومات تخبرها بمصيره أن كان في رفح او خانيونس او الشمال.

بوجهها الحزين تروي لنا كيف استشهد ابنها يوسف محمود صابر بعد اصابته أثناء خروجه لجمع الحطب واستشهاده بعد شهرين من اصابته وهو اب لأربعة ابناء .

تجلس على الارض ويلتف الاحفاد من حولها وهي تروي المعاناة التي ألمت بعائلتها وكيف شردهم الاحتلال بعد قصف منزليها هي وأبنائها وأنها تبقى في الخيمة على انقاض البيارات والأراضي المدمرة قبالة معسكر جباليا يعتلي صوتها الحزن وهي تصف لنا صعوبة الحياة في ظل الحرمان من الماء والغذاء وصعوبة الحياة في الحرب وكيف تقسم رغيف الخبز لتطعم أحفادها .

تقول لنا السيدة عروبة أنها فقدت أكثر من 33 من أفراد عائلتها وأكثر من 15 من أبناء عمومتها وأن بناتها أصبحن أرامل وتستذكر بأنها بدأت حياتها وهي صغيرة جاءت الى المنطقة بمفردها وها هي تعود الآن ولكن برقبتها أحفادها الأيتام عادت لتربيهم وهي في الخمسين من عمرها

أستذكرت تعب السنين الذي وضعته لبناء منزلها رفقة زوجها و ما حدث معها قائلة أنها اذا نسيت ما عشته ستبقى ذاكرة أحفادها محفورة بالآلم والمعاناة فلن ينسوا ما فقدوه وما عايشوه في هذه الحرب وأنهم سيكبرون ولن ينسوا وسيكبر معهم ما عاشوا .

وتسائلت عن الناس المتضررين من سيعوضهم عن الخسائر التي عاشوها مستذكرة أن منزلها هي وأبنائها هو شقاء العمر وأن الخسارة كبيرة ولا تعوض قائلة ( لو بنوا لي فيلا ما بتسوى دمعة عيني على ابني ) مسترسلة بالحديث عن صعوبة الحياة في ظل قلة الماء والعطش وانعدام مستلزمات النظافة والجوع والحرمان كيف تتقاسم رغيف الخبز بين افراد العائلة وحياة الذل في الحرب قائلة الله يكون في عوننا"ولا تشكو جرحا انت صاحبه لا يؤلم الجرح الا صاحبه".

يشار الى ان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قالت في تقارير لها إن نحو مليوني شخص في قطاع غزة يعيشون بلا مأوى، ورجحت أن تستغرق إعادة الإعمار سنوات عقب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل لأكثر من 15 شهرا.

وأضافت الوكالة الأممية في بيان "ما لا يقل عن 1.9 مليون شخص نزحوا في غزة بسبب الحرب، واضطر العديد منهم إلى العيش في ملاجئ مؤقتة، مثل تلك الموجودة في منطقة المواصي جنوب غرب (قطاع) غزة".

وذكرت "أونروا" أن معظم المنازل إما دمرت بالكامل أو أصبحت غير صالحة للسكن، وأوضحت أن "إعادة بناء البنية التحتية والعودة للحياة الطبيعية ومعالجة الصدمة في القطاع ستستغرق سنوات".

وعلى مدار أكثر من 15 شهرا من الإبادة الجماعية للفلسطينين في غزة تعرضت نحو 88% من البنى التحتية في القطاع -بما يشمل المنازل والمستشفيات والشوارع- إلى التدمير الممنهج في اطار سياسة اسرائيلية لاجبار الفلسطينين على ترك القطاع.

تم انتاج هذه القصة ضمن برنامج قريب الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الاعلامية CFI بالشراكة وتمويل الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي AFD.