انطلاق مشاركة هيئة الأدب والنشر والترجمة و10 جهات حكومية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

MENAFN - Asdaf News) انطلقت مشاركة هيئة الأدب والنشر والترجمة و10 جهات وطنية، في الدورة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل.وشهد الافتتاح حضور معالي الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني وعدد من المسؤولين، حيث أجرى معاليه جولة على أجنحة الجهات السعودية المشاركة للاطلاع على ما تقدمه من مشاركات تسهم في إبراز جهود المملكة في تعزيز الحراك الثقافي.

وتأتي مشاركة هيئة الأدب والنشر والترجمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 في إطار الجهود المستمرة؛ لتعزيز حضور المملكة على الساحة الثقافية والأدبية الإقليمية والعالمية، ورفع الوعي بالموروث الثقافي السعودي، وإبراز إسهامات المملكة المتنامية في الحراك الثقافي العالمي.

وتهدف المشاركة إلى تعزيز العلاقات الثقافية والتبادل المعرفي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وإثراء التعاون المشترك في مجالات الأدب والنشر والترجمة، إلى جانب تعزيز حضور دور النشر والوكالات الأدبية السعودي في المحافل الثقافية الكبرى إقليميًا وعالميًا.

ويشارك في الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 أكثر من 10 جهات حكومية بقيادة هيئة الأدب والنشر والترجمة وبمشاركة كل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مجمع الملك سلمان للغة العربية، الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية مصر العربية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، مكتبة الملك فهد الوطنية، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، جامعة الأمير سطام، جامعة تبوك، جامعة حفر الباطن، وجمعية النشر.

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