انطلاق مشاركة هيئة الأدب والنشر والترجمة و10 جهات حكومية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

(MENAFN
- Asdaf News)
انطلقت مشاركة هيئة الأدب والنشر والترجمة و10 جهات وطنية، في الدورة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل.
وشهد الافتتاح حضور معالي وزير
الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني وعدد من المسؤولين، حيث أجرى معاليه جولة على أجنحة الجهات السعودية المشاركة للاطلاع على ما تقدمه من مشاركات تسهم في إبراز جهود المملكة في تعزيز الحراك الثقافي.
وتأتي مشاركة هيئة الأدب والنشر والترجمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 في إطار الجهود المستمرة؛ لتعزيز حضور المملكة على الساحة الثقافية والأدبية الإقليمية والعالمية، ورفع الوعي بالموروث الثقافي السعودي، وإبراز إسهامات المملكة المتنامية في الحراك الثقافي العالمي.
وتهدف المشاركة إلى تعزيز العلاقات الثقافية والتبادل المعرفي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وإثراء التعاون المشترك في مجالات الأدب والنشر والترجمة، إلى جانب تعزيز حضور دور النشر والوكالات الأدبية السعودي في المحافل الثقافية الكبرى إقليميًا وعالميًا.
ويشارك في الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 أكثر من 10 جهات حكومية بقيادة هيئة الأدب والنشر والترجمة وبمشاركة كل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مجمع الملك سلمان للغة العربية، الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية مصر العربية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، مكتبة الملك فهد الوطنية، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، جامعة الأمير سطام، جامعة تبوك، جامعة حفر الباطن، وجمعية النشر.
الوسوم#الأدب #الثقافة #الهيئة المصرية العامة للكتاب #معرض القاهرة الدولي للكتاب #هيئة الأدب والنشر والترجمة
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