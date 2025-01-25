الرئيس الأمريكي يجري زيارة ميدانية لمعاينة حرائق (كاليفورنيا)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 25 - 1 (كونا) -- أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
زيارة ميدانية لمدينة (لوس أنجلوس) جنوب ولاية (كاليفورنيا) حيث لا تزال حرائق الغابات المدمرة التي خلفت عشرات القتلى ودمارا هائلا مستمرة منذ السابع من يناير الجاري.
وقال ترامب بعيد وصوله إلى (لوس أنجلوس) أمس الجمعة إنه يتطلع للعمل مع حاكم (كاليفورنيا) غافين نيوسوم لمكافحة الحرائق ومساعدة المتضررين منها.
وأضاف في تصريحات للصحفيين نقلتها صحيفة (ذا هيل) إلى جانب الحاكم الديمقراطي الذي طالما كان محل انتقاد ترامب ولهما علاقة سياسية
متوترة "نقدر كثيرا مجيء الحاكم ومقابلتي وسنتحدث" عن كيفية الاستجابة للحرائق وجهود الإنقاذ والتعافي.
وتابع الرئيس الأمريكي "نريد إصلاح الأمر وحل المشكلة وسيكون هناك بعض العمل" للقضاء على الحرائق ومساعدة السكان المتضررين منها.
من جانبه قال نيوسوم "سنحتاج إلى دعمكم ومساعدتكم" بينما تواصل فرق الإطفاء في الولاية جهود مواجهة الحرائق التي بدأت منذ ثلاثة أسابيع.
وبحسب الموقع الرسمي ل (إدارة الغابات ومكافحة الحرائق) في الولاية فإن هناك سبعة حرائق لا تزال مشتعلة في (كاليفورنيا) وتتراوح نسبة السيطرة عليها بين 77 في المئة و95 في المئة.
أما (مركز المعلومات المشتركة) في مدينة (لوس أنجلوس) التابع للحكومة المحلية فذكر أنه "ستظل الظروف الجوية الحرجة المساعدة على الحرائق سارية في مقاطعة (لوس أنجلوس) حتى يوم الجمعة ومن المتوقع نمو حرائق هائلة في حال اندلع حريق".
وأشار المركز في التحديث اليومي حول هذه الحرائق إلى أنه من المتوقع هطول أمطار (في لوس أنجلوس) ابتداء من اليوم السبت وإلى بعد غد الاثنين وتشير أحدث التوقعات إلى هطول أمطار تتراوح من ربع إلى نصف بوصة مع احتمالات عواصف رعدية تتراوح من 10 إلى 20 في المئة.
واستنادا إلى موقع (إدارة الغابات ومكافحة الحرائق) في (كاليفورنيا) فقد اندلع منذ السابع من الشهر الجاري 274 حريقا للغابات تسببت في مصرع 28 شخصا وتدمير 55082 فدانا من الأراضي إضافة إلى تدمير 16188 مبنى. (النهاية)
ع س ج / ا ب خ
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