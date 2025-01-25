Saturday, 25 January 2025 11:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس الأمريكي يجري زيارة ميدانية لمعاينة حرائق (كاليفورنيا)

1/25/2025 4:25:47 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 1 (كونا) -- أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة ميدانية لمدينة (لوس أنجلوس) جنوب ولاية (كاليفورنيا) حيث لا تزال حرائق الغابات المدمرة التي خلفت عشرات القتلى ودمارا هائلا مستمرة منذ السابع من يناير الجاري.
وقال ترامب بعيد وصوله إلى (لوس أنجلوس) أمس الجمعة إنه يتطلع للعمل مع حاكم (كاليفورنيا) غافين نيوسوم لمكافحة الحرائق ومساعدة المتضررين منها.
وأضاف في تصريحات للصحفيين نقلتها صحيفة (ذا هيل) إلى جانب الحاكم الديمقراطي الذي طالما كان محل انتقاد ترامب ولهما علاقة سياسية متوترة "نقدر كثيرا مجيء الحاكم ومقابلتي وسنتحدث" عن كيفية الاستجابة للحرائق وجهود الإنقاذ والتعافي.
وتابع الرئيس الأمريكي "نريد إصلاح الأمر وحل المشكلة وسيكون هناك بعض العمل" للقضاء على الحرائق ومساعدة السكان المتضررين منها.
من جانبه قال نيوسوم "سنحتاج إلى دعمكم ومساعدتكم" بينما تواصل فرق الإطفاء في الولاية جهود مواجهة الحرائق التي بدأت منذ ثلاثة أسابيع.
وبحسب الموقع الرسمي ل (إدارة الغابات ومكافحة الحرائق) في الولاية فإن هناك سبعة حرائق لا تزال مشتعلة في (كاليفورنيا) وتتراوح نسبة السيطرة عليها بين 77 في المئة و95 في المئة.
أما (مركز المعلومات المشتركة) في مدينة (لوس أنجلوس) التابع للحكومة المحلية فذكر أنه "ستظل الظروف الجوية الحرجة المساعدة على الحرائق سارية في مقاطعة (لوس أنجلوس) حتى يوم الجمعة ومن المتوقع نمو حرائق هائلة في حال اندلع حريق".
وأشار المركز في التحديث اليومي حول هذه الحرائق إلى أنه من المتوقع هطول أمطار (في لوس أنجلوس) ابتداء من اليوم السبت وإلى بعد غد الاثنين وتشير أحدث التوقعات إلى هطول أمطار تتراوح من ربع إلى نصف بوصة مع احتمالات عواصف رعدية تتراوح من 10 إلى 20 في المئة.
واستنادا إلى موقع (إدارة الغابات ومكافحة الحرائق) في (كاليفورنيا) فقد اندلع منذ السابع من الشهر الجاري 274 حريقا للغابات تسببت في مصرع 28 شخصا وتدمير 55082 فدانا من الأراضي إضافة إلى تدمير 16188 مبنى. (النهاية)

ع س ج / ا ب خ


MENAFN25012025000071011013ID1109128097

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث