تعيين مبعوثة أممية جديدة إلى ليبيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة تعيين الدبلوماسية الغانية هانا سيروا تيتيه مبعوثة للمنظمة الدولية في ليبيا.وتخلف تيتيه السنغالي عبد الله باتيلي الذي شغل المنصب الأممي الأرفع في ليبيا حتى مايو 2024.



وأعرب غوتيريش عن امتنانه لقيادة باتيلي وأيضا لنائبة الممثل الخاص في ليبيا ستيفاني خوري التي قادت البعثة خلال الفترة الانتقالية.



وحسب بيان للأمم المتحدة، فقد شغلت تيتيه العديد من المناصب الرفيعة، منها الممثلة الخاصة للأمين العام إلى الاتحاد الإفريقي ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد، والمديرة العامة لمكتب المنظمة في نيروبي.



وقبل انضمامها إلى الأمم المتحدة، كانت تيتيه عضوا رفيعة المستوى في مجلس الوزراء في حكومة غانا إذ كانت وزيرة للخارجية بين عامي 2013 و2017، وعضوا في مجلس الأمن الوطني ومجلس القوات المسلحة.

RT