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العدل تتحفظ على نقل تبعية الأوقاف السنية والجعفرية إلى الأعلى للشؤون الإسلامية

1/24/2025 7:12:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭: ‬

تحفظت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والاوقاف‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬نيابي‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بنقل‭ ‬تبعية‭ ‬مجلسي‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والجعفرية‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭.‬

وأوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الدور‭ ‬الأساسي‭ ‬للأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والجعفرية‭ ‬هو‭ ‬دور‭ ‬شرعي‭ ‬ووظيفة‭ ‬شرعية،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬نقل‭ ‬تبيعتهما‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬هي‭ ‬الأنسب‭ ‬والأصلح‭ ‬والأوفق‭ ‬للحكومة؛‭ ‬لكون‭ ‬المجلس‭ ‬هو‭ ‬المختص‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الحكومي‭ ‬بالشأن‭ ‬الشرعي‭ ‬باعتباره‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬علماء‭ ‬في‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬وقضاة‭ ‬شرعيين‭ ‬من‭ ‬الطائفتين‭ ‬الكريمتين،‭ ‬واتساق‭ ‬المهام‭ ‬المنوطة‭ ‬بمجلسي‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والجعفرية‭ ‬مع‭ ‬فسح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬تركيز‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬في‭ ‬معاونة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬والنيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مرفق‭ ‬القضاء،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬المؤسسي‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬العاملة‭ ‬المتداخلة‭ ‬في‭ ‬الاختصاص،‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الأعمال‭ ‬المنوطة‭ ‬بها‭. ‬

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