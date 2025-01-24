سفير البحرين في باريس: زيارة الملك لفرنسا تعزز توطيد أواصر العلاقات الثنائية

‭ ‬وأكد‭ ‬السفير‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬لهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬أطر‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬والتعاون‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والاستراتيجي‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬مخرجات‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والارتقاء‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬وواعدة‭ ‬تخدم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬والرؤية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

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