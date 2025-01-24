سفير البحرين في باريس: زيارة الملك لفرنسا تعزز توطيد أواصر العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد عصام عبدالعزيز الجاسم، سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية الصديقة، بالزيارة السامية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، للجمهورية الفرنسية الصديقة، ولقاء جلالته، فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث بحث الجانبان مسار علاقات الشراكة الوثيقة في مختلف الجوانب الحيوية وغيرها من أوجه التعاون المشترك، وسبل دعمها وتوسيع آفاقها في شتى الميادين.
وأكد السفير الدور البارز لهذه الزيارة في توطيد أواصر العلاقات الثنائية، وتعزيز أطر الصداقة التاريخية والتعاون السياسي والاقتصادي والاستراتيجي على مختلف المستويات. وأشار إلى أن هذه الزيارة ستسهم في تفعيل مخرجات اللجنة المشتركة بين البلدين الصديقين، بما ينعكس إيجابًا على تعزيز التعاون والارتقاء به إلى آفاق جديدة وواعدة تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، في ظل القيادة الحكيمة والرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
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