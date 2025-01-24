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سفير البحرين في باريس: زيارة الملك لفرنسا تعزز توطيد أواصر العلاقات الثنائية

1/24/2025 7:12:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬عصام‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الجاسم،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصديقة،‭ ‬بالزيارة‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬للجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصديقة،‭ ‬ولقاء‭ ‬جلالته،‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون،‭ ‬حيث‭ ‬بحث‭ ‬الجانبان‭ ‬مسار‭ ‬علاقات‭ ‬الشراكة‭ ‬الوثيقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب‭ ‬الحيوية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬وسبل‭ ‬دعمها‭ ‬وتوسيع‭ ‬آفاقها‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬الميادين‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬السفير‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬لهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬أطر‭ ‬الصداقة‭ ‬التاريخية‭ ‬والتعاون‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والاستراتيجي‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬مخرجات‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والارتقاء‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬وواعدة‭ ‬تخدم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬والرؤية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

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