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مقترح نيابي لبيع جزء من حصة شركة طيران الخليج

1/24/2025 7:12:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بدراسة‭ ‬إمكانية‭ ‬بيع‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬حصة‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬للمستثمرين،‭ ‬مع‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بنسبة‭ ‬51‭% ‬لصالح‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتقليل‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬الحكومي‭ ‬المقدم‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬وإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬إدارتها‭ ‬التنفيذية،‭ ‬وتحسين‭ ‬أداء‭ ‬الشركة‭ ‬وزيادة‭ ‬كفاءتها‭ ‬وربحيتها،‭ ‬وتنمية‭ ‬اقتصاد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتطوير‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭. ‬

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