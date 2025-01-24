مقترح نيابي لبيع جزء من حصة شركة طيران الخليج
التاريخ
1/24/2025 7:12:29 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بدراسة إمكانية بيع جزء من حصة شركة طيران الخليج للمستثمرين، مع الاحتفاظ بنسبة 51% لصالح شركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك لتقليل الدعم المالي الحكومي المقدم للشركة في الميزانية العامة للدولة، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وإعادة هيكلة إدارتها التنفيذية، وتحسين أداء الشركة وزيادة كفاءتها وربحيتها، وتنمية اقتصاد مملكة البحرين وتطوير الشركات التابعة لها.
كلمات دالة
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